Досягне $50 тисяч: аналітик пояснив, чому біткоїн знову почав зростати

На тлі зростання курсу BTC також виросли і деякі популярні альткоїни.

Минулого тижня BTC торгувався на рівні $45,5 тис., але нещодавно почав рости, перевищивши позначку $46,2 тис. Аяш Джиндал, аналітик NewsBTC, вважає, що в біткоїна є всі шанси досягти позначки $50 тис.

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Про це повідомляє newsbtc.com.

16 серпня біткоїн торгується нижче $47 тис. Це досить хороший показник. Однак аналітик зазначає, що криптовалюту чекають ще дві перешкоди — опір на рівні $48 тис. і на рівні $48,1 тис. Якщо вона перейде ці два кордони, то легко зможе досягти рівня $50 тис.

"Якщо біткоїнам не вдасться піднятися вище рівнів опору $48 тис. і на рівні $48,1 тис., він може почати знову падати. Тому дуже важливо, щоб він не опускався нижче $47 тис.", — пише Джиндал.

Перша основна підтримка зараз знаходиться біля позначки $46,5 тис. При цьому основна лінія "бичачого" тренду тримається на рівні $46,2 тис.

"Якщо ціні не вдасться втриматися вище підтримки лінії "бичачого" тренду, вона може опуститися до рівня підтримки $45,5. Наступна важлива підтримка — на рівні $44,5 тис.", — повідомляє аналітик.

[ + – ] Графік, складений Аяшем Джиндалом щодо курсу біткоїна

Видання РБК зазначає, що на тлі зростання курсу BTC виросли й альтернативні коїн, такі як Terra, Ravencoin, XRP, Solana, Axie Infinity.

Курс Terra виріс на 63% за тиждень. Альткоїн торгувався на рівні $22,2. За 30 днів він подорожчав на 234%.

Ravencoin протягом минулого тижня подорожчала на 88%, завдяки чому її вартість склала $0,17. Сьогодні купити її можна за $0,14. Як зазначає медіа, протягом місяця вартість альткоїна збільшилася на 176%.

XRP злетіла на 70% — $1,34. Але сьогодні трохи впала і продається за $1,28.

Solana, як і Terra, зросла на 63%, досягнувши позначки $63,6.

За токен Axie Infinity минулого тижня пропонували $74, а це означає, що його курс виріс на 72%. Станом на 16 серпня альткоїн продається за $68.

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