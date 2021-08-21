Шведська влада повернула ув'язненому наркодилеру біткоіни на суму понад $ 1 млн

Чоловік "відмивав" гроші, отримані за торгівлю наркотиками, купуючи на них криптовалюту.

33 біткоіни на суму понад мільйон доларів отримав від шведської влади наркодилер, який відбуває термін за торгівлю забороненими речовинами, повідомляє The Telegraf.

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Цей чоловік, ім'я якого не розголошується, був відправлений у в'язницю в Швеції в 2019 році. На кошти, зароблені на продажу наркотиків, чоловік купував криптовалюту, відмиваючи таким способом "брудні" гроші. Щоб заплатити державі штраф у розмірі $140 тис, він віддав всі 36 біткоінів, накопичені ним.

Через деякий час правоохоронці вирішили продати отриману криптовалюту через аукціон. Однак, коли вони зібралися це робити, вартість біткоіна різко пішла вгору, і щоб стягнути штраф, їм необхідно було продати усього три біткоіни, що вони і зробили. 33 монети, що залишилися, повернули їх власнику.

Тепер влада побоюється, що це може стати прецедентом, яким у майбутньому поспішать скористатися й інші крипто-бандити, котрі бажають повернути свої доходи, конфісковані під час арешту.

"Це багато в чому сумно. Це призвело до наслідків, які я не могла передбачити в той час. Урок, який слід винести з цього, полягає в тому, щоб зберегти цінність в біткоінах, оскільки прибуток від злочину повинен складати 36 біткоінів, незалежно від того, яку цінність біткоін має на момент вчинення правопорушення ", – вважає прокурор Туве Куллберг

Ба більше, прокурор вважає, що це тільки початок майбутньої низки злочинів, пов'язаних з криптовалютою.

"Я думаю, що нам, імовірно, слід інвестувати у внутрішнє навчання співробітників прокуратури, оскільки криптовалюта буде фактором, з яким ми матимемо справу в набагато більших масштабах", – сказала вона.

Тимчасом вартість біткоіна знову пішла вгору і 21 серпня майже впритул підібралася до $50 тис. На думку аналітиків, подолання цієї позначки – більш ніж реально в найближчому майбутньому.