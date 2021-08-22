В США умер самый высокий американец родом из Украины (фото, видео)

Мировую известность Игорь Вовковинский приобрел в 2013 году, когда вынес на сцену "Евровидения" певицу Злату Огневич.

В США скончался уроженец Украины Игорь Вовковинский, сообщила на своей странице в Facebook его мать Светлана.

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Вовковинский известен тем, что в 2010 году стал самым высоким человеком США (его рост составлял 234,5 сантиметра).

По словам матери Игоря, ее сын скончался от болезни сердца в больнице вечером, 20 августа.

"Последним его ужином был кусок киевского торта и фанта. За несколько часов до смерти его наведали жена и дети", – написала она.

Светлана пишет, что хотя ее сыну было сложно разговаривать, он пытался пошутить над племянником Андреем, выучил ли тот украинский язык за месяц пребывания в Украине.

[ + – ] Сообщение о смерти Вовковинского

Что известно об Игоре Вовковинском

Игорь Вовковинский родился в сентябре 1982 года в Баре Винницкой области. В семилетнем возрасте эмигрировал в США вместе с мамой Светланой и старшим братом Олегом.

В 2010 году был признан самым высоким жителем США. Во время предвыборной кампании 2012 года выступал как "большой сторонник Барака Обамы".

[ + – ] Видеосюжет об Игоре Вовковинском

Мировая известность пришла к Вовковинскому после того, как он вынес на сцену участницу "Евровидения 2013" Злату Огневич.

[ + – ] Вовковинский и Огневич

Напомним, в мае 2021 года в США погиб в авиакатастрофе известный американский актер Джо Лара, исполнивший главную роль в сериале 90-ых "Тарзан: история приключений".

В феврале умер бывший чемпион мира в супертяжелом весе Леон Спинкс, победивший в свое время легенду мирового бокса Мохаммеда Али.

А в 2018 году в США в возрасте 112 лет скончался Ричард Овертон, старейший американский ветеран Второй мировой войны.