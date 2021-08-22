У США помер найвищий американець родом з України (фото, відео)

Світову популярність Ігор Вовковинський придбав в 2013 році, коли виніс на сцену "Євробачення" співачку Злату Огнєвіч.

У США помер уродженець України Ігор Вовковинський, повідомила на своїй сторінці в Facebook його мати Світлана.

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Вовковинський відомий тим, що в 2010 році став найвищою людиною США (його зріст становив 234,5 сантиметра).

За словами матері Ігоря, її син помер від хвороби серця в лікарні ввечері, 20 серпня.

"Останньою його вечерею був шматок київського торта і фанта. За кілька годин до смерті до нього навідалися дружина і діти", — написала вона.

Світлана пише, що хоча її синові було складно розмовляти, він намагався пожартувати над племінником Андрієм, чи вивчив той українську мову за місяць перебування в Україні.

[ + – ] Повідомлення про смерть Вовковинського

Що відомо про Ігоря Вовковинського

Ігор Вовковинський народився у вересні 1982 року в Барі Вінницької області. У семирічному віці емігрував до США разом з мамою Світланою і старшим братом Олегом.

У 2010 році був визнаний найвищим жителем США. Під час передвиборної кампанії 2012 року виступав як "великий прихильник Барака Обами".

[ + – ] Відеосюжет про Ігоря Вовковинського

Світова популярність прийшла до Вовковинського після того, як він виніс на сцену учасницю "Євробачення 2013" Злату Огнєвіч.

[ + – ] Вовковинський і Огнєвіч

Нагадаємо, в травні 2021 року в США загинув в авіакатастрофі відомий американський актор Джо Лара, який виконав головну роль в серіалі 90-х "Тарзан: історія пригод".

У лютому помер колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Леон Спінкс, який переміг свого часу легенду світового боксу Мохаммеда Алі.

А в 2018 році в США у віці 112 років помер Річард Овертон, найстаріший американський ветеран Другої світової війни.