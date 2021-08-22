У США помер найвищий американець родом з України (фото, відео)
Світову популярність Ігор Вовковинський придбав в 2013 році, коли виніс на сцену "Євробачення" співачку Злату Огнєвіч.
У США помер уродженець України Ігор Вовковинський, повідомила на своїй сторінці в Facebook його мати Світлана.
Вовковинський відомий тим, що в 2010 році став найвищою людиною США (його зріст становив 234,5 сантиметра).
За словами матері Ігоря, її син помер від хвороби серця в лікарні ввечері, 20 серпня.
"Останньою його вечерею був шматок київського торта і фанта. За кілька годин до смерті до нього навідалися дружина і діти", — написала вона.
Світлана пише, що хоча її синові було складно розмовляти, він намагався пожартувати над племінником Андрієм, чи вивчив той українську мову за місяць перебування в Україні.
Що відомо про Ігоря Вовковинського
Ігор Вовковинський народився у вересні 1982 року в Барі Вінницької області. У семирічному віці емігрував до США разом з мамою Світланою і старшим братом Олегом.
У 2010 році був визнаний найвищим жителем США. Під час передвиборної кампанії 2012 року виступав як "великий прихильник Барака Обами".
Світова популярність прийшла до Вовковинського після того, як він виніс на сцену учасницю "Євробачення 2013" Злату Огнєвіч.
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