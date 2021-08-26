У человечества есть три месяца на подготовку к новой волне COVID-19, — глава ВОЗ

Ситуация с новыми случаями COVID-19 стабилизировалась после двухмесячного роста, но уровень заболеваемости и смертности в отдельных странах остается высоким.

Следующие три месяца после сессии ГА ООН и саммита G20 будут критически важным периодом для подготовки к новой волне пандемии COVID-19. Об этом на брифинге заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

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По его словам, за неделю с 16 по 22 августа на планете выявили более 4,5 млн новых случаев заражения COVID-19, а жертвами коронавирусной инфекции стали более 68 тысяч пациентов.

Несмотря на то, что ситуация с новыми случаями заражения стабилизировалась на фоне двухмесячного роста, уровень заболеваемости и смертности от COVID-19, как отмечает Тедрос Гебрейесус, в отдельных странах остается довольно высоким.

Глава ВОЗ также предупредил, что после сентябрьской сессии Генассамблеи ООН и октябрьского саммита стран G20 следующие три месяца будут критически важным периодом для подготовки к новой волне пандемии COVID-19.

"Пока этот вирус циркулирует где угодно, он везде представляет угрозу… Следующие три месяца представляют собой критический период для формирования готовности к пандемии и ответных мер", — подытожил Гебрейесус на брифинге.

Представитель Сингапура Тарман Шанмугаратнам на брифинге ВОЗ напомнил, что COVID-19 — не разовая катастрофа, а из-за недофинансирования человечество уязвимо в условиях затяжной пандемии.

"Ясно то, что глобальная безопасность в области здравоохранения опасно недофинансируется. Следовательно, мы уязвимы перед затяжной пандемией COVID-19 с повторяющимися волнами, затрагивающими все страны, и мы также уязвимы перед будущими пандемиями. Мы можем это исправить", — продолжил представитель комиссии по коронавирусной инфекции, организованной странами G20.

Ранее Фокус сообщал, что разведка США не смогла выяснить происхождение коронавируса. Через несколько дней доклад разведслужбы Вашингтона будет частично рассекречен и опубликован. Секретная часть доклада по происхождению коронавируса была представлена президенту Джо Байдену 24 августа.

Также Фокус рассказывал, что Япония приостановила использование Moderna после выявления в вакцине неизвестных примесей.1,63 млн доз препарата, которые вывели из обращения, были изготовлены на одной линии в Испании. Неизвестные примеси обнаружили сразу на восьми пунктах иммунизации