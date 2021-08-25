Не хватило квалификации: разведка США не смогла выяснить происхождение коронавируса

По информации журналистов, через несколько дней доклад разведслужбы Вашингтона будет частично рассекречен и опубликован.

Разведывательное сообщество США не смогло точно определить происхождение коронавируса. Они не подтвердили, но и не опровергли как версию о естественной мутации коронавируса, так и предположение об его утечке из лаборатории в Ухане. Об этом сообщило американское издание The Wall Street Journal 24 августа со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников.

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В мае президенту США Джо Байдену доложили, что происхождение коронавируса может иметь две основные версии: естественное происхождение и утечка из лаборатории. Президент поручил изучить все имеющиеся данные и попытаться оценить, какая из версий больше обоснована. Тогда две разведывательных службы склонялись к версии о естественном происхождении, а третья – об утечке.

Байден попросил разведчиков представить свои выводы через 90 дней.

Секретный доклад о происхождении коронавируса президенту был представлен 24 августа. Ожидается, что через несколько дней он будет частично рассекречен и опубликован.

Как отметило WSJ, разведывательное сообщество не получило доступа к нескольким массивам данных, которые хранятся в Китае.

Доклад о происхождении коронавируса — что известно

Впервые об работе над этим докладом стало известно 12 августа. Тогда говорилось, что в нем пока нет "ничего из ряда вон выходящего", однако ожидалось, что доклад значительно изменится до конца августа.

Одной из причин неудачи американской разведки, утверждают СМИ, стало то, что агенты не имеют необходимой профильной подготовки. Они не смогли за пару месяцев изучить в огромный массив научных данных.

Китайские СМИ, особенно рассчитанные на зарубежную аудиторию, в последние дни много писали о готовящемся докладе американской разведки и об "информационной войне против Китая".

В день доклада разведчиков Байдену англоязычная газета Global Times опубликовала сразу три статьи на эту тему. Публикации сопровождались соответствующими карикатурами.

"У разведки США одиозный послужной список, а их так называемый доклад, прослеживающий происхождение, не основывается на фактах и доказательствах, он лишь подгоняет под нужный вывод выдуманные "доказательства", чтобы оговорить Китай", – такие слова представителя МИД КНР Ван Вэньбиня приведены статье, опубликованной 23 августа.

При этом сам Китай распространяет различные альтернативные версии происхождения коронавируса, сводящиеся к тому, что он появился за пределами страны.

Тот же Ван Вэньбиня утверждает, что биолаборатории в США являются одними из худших в мире с точки зрения безопасности. С января 2015 года по июнь 2020 года официально сообщалось о 28 инцидентах, связанных с генной инженерией микробов. Шесть из этих случаев были связаны с SARS, MERS и другими коронавирусами. Возможно, заразились восемь научных сотрудников. За исключением одного сотрудника, который был помещен в карантин на 14 дней после укуса зараженной коронавирусом мыши, другие подвергшиеся воздействию сотрудники продолжали работать в обычном режиме. В соответствующем отчете, по словам Вана, были намеренно удалены ключевые детали о редактировании гена.

Напомним, ранее Фокус писал, что США поднимали вопрос о лабораторном происхождении коронавируса. Американская разведка смогла установить, что три сотрудника Уханьского института вирусологии тяжело заболели и обратились за медпомощью еще в ноябре 2019 года.

Республиканская партия США опубликовала отчет, в котором говорилось, что болезнь просочилась из научно-исследовательского центра в Ухане. Пекин напомнил американцам, что те использовали "пробирку со стиральным порошком", чтобы обвинить Ирак в наличии оружия массового уничтожения, и назвал отчет ложью.