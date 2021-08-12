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Мир Пандемия коронавируса COVID-19

Разведка США завершает секретный отчет о происхождении коронавируса, — CNN

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Коронавирус мог возникнуть в лаборатории Уханя
Фото: rbc.ru | Разведка США рассматривает версию утечки коронавируса из лаборатории Уханя

Проект доклада разведывательных ведомств составлен без участия Китая. Администрация Белого дома получит расширенную версию документа, который обнародуют для общественности.

Разведка США, расследуя происхождение COVID-19, не пришла к общему мнению относительно появления коронавирусной инфекции. Об этом пишет CNN, ссылаясь на свои высокопоставленные источники.

Президент США Джо Байден выделил разведчикам 90 дней для подготовки доклада о происхождении коронавируса. На данный момент, как утверждают инсайдеры, разведка США подготовила секретный отчет, который находится на стадии предварительного рассмотрения.

После трех месяцев изучения данных разведчики не пришли к единому мнению о происхождении коронавирусной инфекции. Одна теория военных предполагает, что SARS-CoV-2 возник в лаборатории Уханя, а вторая — вирус возник естественным путем, и передался людям от животных.

Авторы документа отмечают, что к окончанию дедлайна секретный отчет может подвергнуться значительным изменениям, а Белый дом получит другую версию доклада, который можно будет обнародовать для общественности.

Источники также отмечают, что проект секретного отчета разведывательных ведомств составлялся без участия Китая, который с первых дней пандемии COVID-19 отказывался делиться информацией о распространении вируса.

"То, что они обнародуют, будет интересно… но как далеко готов зайти Байден? (с обвинениями в адрес Китая — ред.)" — сказал бывший американский чиновник, знакомый с разведданными.

Ранее Фокус сообщал, что США уже поднимали вопрос о лабораторном происхождении коронавируса. Американская разведка, по данным WSJ, смогла установить, что три сотрудника Уханьского института вирусологии (КНР) тяжело заболели и обратились за медпомощью еще в ноябре 2019 года.

Также Фокус рассказывал, что Китай раскритиковали США из-за доклада об искусственном происхождении COVID-19. Республиканская партия США опубликовала отчет, в котором говорилось, что болезнь просочилась из научно-исследовательского центра в Ухане. Пекин припомнил Штатам, что те использовали "пробирку со стиральным порошком", чтобы обвинить Ирак в наличии оружия массового уничтожения, и назвал доклад США ложью.