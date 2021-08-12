Разведка США завершает секретный отчет о происхождении коронавируса, — CNN

Проект доклада разведывательных ведомств составлен без участия Китая. Администрация Белого дома получит расширенную версию документа, который обнародуют для общественности.

Разведка США, расследуя происхождение COVID-19, не пришла к общему мнению относительно появления коронавирусной инфекции. Об этом пишет CNN, ссылаясь на свои высокопоставленные источники.

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Президент США Джо Байден выделил разведчикам 90 дней для подготовки доклада о происхождении коронавируса. На данный момент, как утверждают инсайдеры, разведка США подготовила секретный отчет, который находится на стадии предварительного рассмотрения.

После трех месяцев изучения данных разведчики не пришли к единому мнению о происхождении коронавирусной инфекции. Одна теория военных предполагает, что SARS-CoV-2 возник в лаборатории Уханя, а вторая — вирус возник естественным путем, и передался людям от животных.

Авторы документа отмечают, что к окончанию дедлайна секретный отчет может подвергнуться значительным изменениям, а Белый дом получит другую версию доклада, который можно будет обнародовать для общественности.

Источники также отмечают, что проект секретного отчета разведывательных ведомств составлялся без участия Китая, который с первых дней пандемии COVID-19 отказывался делиться информацией о распространении вируса.

"То, что они обнародуют, будет интересно… но как далеко готов зайти Байден? (с обвинениями в адрес Китая — ред.)" — сказал бывший американский чиновник, знакомый с разведданными.

Ранее Фокус сообщал, что США уже поднимали вопрос о лабораторном происхождении коронавируса. Американская разведка, по данным WSJ, смогла установить, что три сотрудника Уханьского института вирусологии (КНР) тяжело заболели и обратились за медпомощью еще в ноябре 2019 года.

Также Фокус рассказывал, что Китай раскритиковали США из-за доклада об искусственном происхождении COVID-19. Республиканская партия США опубликовала отчет, в котором говорилось, что болезнь просочилась из научно-исследовательского центра в Ухане. Пекин припомнил Штатам, что те использовали "пробирку со стиральным порошком", чтобы обвинить Ирак в наличии оружия массового уничтожения, и назвал доклад США ложью.