Розвідка США завершує секретний звіт про походження коронавірусу, — CNN

Проєкт доповіді розвідувальних відомств складений без участі Китаю. Адміністрація Білого дому отримає розширену версію документа, який оприлюднять для громадськості.

Розвідка США, розслідуючи походження COVID-19, не дійшла спільної думки щодо появи коронавірусної інфекції. Про це пише CNN, посилаючись на свої високопоставлені джерела.

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Президент США Джо Байден виділив розвідникам 90 днів для підготовки доповіді про походження коронавірусу. Наразі, як стверджують інсайдери, розвідка США підготувала секретний звіт, який знаходиться на стадії попереднього розгляду.

Після трьох місяців вивчення даних розвідники не дійшли єдиної думки про походження коронавірусної інфекції. Одна теорія військових передбачає, що SARS-CoV-2 виник у лабораторії Ухань, а друга — вірус виник природним шляхом, і передався людям від тварин.

Автори документа зазначають, що до закінчення дедлайну секретний звіт може піддатися значним змінам, а Білий дім отримає іншу версію доповіді, яку можна буде оприлюднити для громадськості.

Джерела також зазначають, що проєкт секретного звіту розвідувальних відомств складався без участі Китаю, який з перших днів пандемії COVID-19 відмовлявся ділитися інформацією про поширення вірусу.

"Те, що вони оприлюднять, буде цікаво... але як далеко готовий зайти Байден? (зі звинуваченнями на адресу Китаю — ред.)" — сказав колишній американський чиновник, знайомий з розвідданими.

Раніше Фокус повідомляв, що США вже порушували питання про лабораторне походження коронавірусу. Американська розвідка, за даними WSJ, змогла встановити, що три співробітники Уханьского інституту вірусології (КНР) важко захворіли і звернулися за медичною допомогою ще в листопаді 2019 року.

Також Фокус розповідав, що Китай розкритикував США через доповідь про штучне походження COVID-19. Республіканська партія США опублікувала звіт, в якому говорилося, що хвороба просочилася з науково-дослідного центру в Ухані. Пекін пригадав Штатам, що ті використовували "пробірку з пральним порошком", щоб звинуватити Ірак у наявності зброї масового знищення, і назвав доповідь США брехнею.