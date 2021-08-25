Не вистачило кваліфікації: розвідка США не змогла з'ясувати походження коронавірусу

За інформацією журналістів, через кілька днів доповідь розвідслужби Вашингтона буде частково розсекречена й опублікована.

Розвідувальне співтовариство США не змогло точно визначити походження коронавірусу. Воно не підтвердило, але й не спростувало як версію про природну мутацію коронавірусу, так і припущення про його витік з лабораторії в Ухані. Про це повідомило американське видання The Wall Street Journal 24 серпня з посиланням на двох високопоставлених чиновників.

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У травні президенту США Джо Байдену доповіли, що походження коронавірусу може мати дві основні версії: природне походження і витік з лабораторії. Президент доручив вивчити всі наявні дані і спробувати оцінити, яка з версій більше обґрунтована. Тоді дві розвідувальні служби схилялися до версії про природне походження, а третя — про витік.

Байден попросив розвідників представити свої висновки через 90 днів.

Секретна доповідь про походження коронавірусу президенту був представлена 24 серпня. Очікується, що через кілька днів вона буде частково розсекречена і опублікована.

Як відзначило WSJ, розвідувальне співтовариство не отримало доступу до декількох масивів даних, які зберігаються в Китаї.

Доповідь про походження коронавірусу — що відомо

Вперше про роботу над цією доповіддю стало відомо 12 серпня. Тоді йшлося про те, що в ній поки немає "нічого незвичайного", однак очікувалося, що доповідь значно зміниться до кінця серпня.

Однією з причин невдачі американської розвідки, стверджують ЗМІ, стало те, що агенти не мають необхідної профільної підготовки. Вони не змогли за кілька місяців вивчити величезний масив наукових даних.

Китайські ЗМІ, особливо розраховані на зарубіжну аудиторію, в останні дні багато писали про підготовлювану доповідь американської розвідки і про "інформаційну війну проти Китаю".

У день доповіді розвідників Байдену англомовна газета Global Times опублікувала відразу три статті на цю тему. Публікації супроводжувалися відповідними карикатурами.

"У розвідки США одіозний послужний список, а їхня так звана доповідь, яка простежує походження, не ґрунтується на фактах і доказах, вона лише підганяє під потрібний висновок вигадані "докази", щоб обмовити Китай", — такі слова представника МЗС КНР Вана Веньбіня наведені статті, опублікованій 23 серпня.

При цьому сам Китай поширює різні альтернативні версії походження коронавірусу, які зводяться до того, що він з'явився за межами країни.

Той же Ван Веньбінь стверджує, що біолабораторії в США є одними з найгірших у світі з точки зору безпеки. З січня 2015 року по червень 2020 офіційно повідомлялося про 28 інцидентів, пов'язаних з генною інженерією мікробів. Шість із цих випадків були пов'язані з SARS, MERS та іншими коронавірусами. Можливо, заразилися вісім наукових співробітників. За винятком одного співробітника, який був поміщений на карантин на 14 днів після укусу зараженої коронавірусом миші, інші співробітники, які зазнали впливу, продовжували працювати у звичайному режимі. У відповідному звіті, за словами Вана, були навмисно вилучені ключові деталі про редагування гена.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що США піднімали питання про лабораторне походження коронавірусу. Американська розвідка змогла встановити, що три співробітники Уханьского інституту вірусології важко захворіли та звернулися за медичною допомогою ще в листопаді 2019 року.

Республіканська партія США опублікувала звіт, в якому говорилося, що хвороба просочилася з науково-дослідного центру в Ухані. Пекін нагадав американцям, що ті використовували "пробірку з пральним порошком", щоб звинуватити Ірак в наявності зброї масового знищення, і назвав звіт брехнею.