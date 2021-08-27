"Хороший получился!" Лукашенко похвалил первый коньяк белорусского производства (видео)

Производитель коньяка рассказал о планах предприятия выводить алкогольный напиток в "сегмент Hennessy и Courvoisier".

Президенту Беларуси Александру Лукашенко презентовали первый коньяк белорусского производства, сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

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Подарил коньяк белорусскому президенту председатель концерна "Белгоспищепром" Анатолий Бубен, заявивший, что его вкус схож с молдавскими коньяками.

"Такой же мягкий, легко пьется. Надо выводить его в сегмент Hennessy, Courvoisier и других видов дорогих коньяков", – сказал он.

На видео Лукашенко общается с бывшим управляющим делами президента Беларуси Виктором Шейманом и рассказывает ему о новинке на белорусском рынке.

"Особый день – мы начали производить белорусский коньяк. Говорят, хороший получился. Какие молодцы! На юге Беларуси производят виноград и делают коньяк", – говорит президент Беларуси.

[ + – ] Александр Лукашенко хвалит белорусский коньяк

Ранее Александр Лукашенко рассказал, зачем выращивает арбузы на своем приусадебном участке.

В апреле 2021 года народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко похвастался эксклюзивными шоколадом, конфетами и водкой, полученными в подарок от Лукашенко.

А в 2019 году Александр Лукашенко пообещал президенту РФ Владимиру Путину не поставлять в Россию "плохую водку и закуску".