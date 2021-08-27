"Хороший вийшов!" Лукашенко похвалив перший коньяк білоруського виробництва (відео)

Виробник коньяку розповів про плани підприємства виводити алкогольний напій у "сегмент Hennessy і Courvoisier".

Президенту Білорусі Олександру Лукашенку презентували перший коньяк білоруського виробництва, повідомляє Telegram-канал "Пул Першого".

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Подарував коньяк білоруському президенту голова концерну "Белгоспищепром" Анатолій Бубен, який заявив, що його смак схожий з молдавськими коньяками.

"Такий же м'який, легко п'ється. Треба виводити його в сегмент Hennessy, Courvoisier та інших видів дорогих коньяків", — сказав він.

На відео Лукашенко спілкується з колишнім керівником справами президента Білорусі Віктором Шейманом і розповідає йому про новинку на білоруському ринку.

"Особливий день — ми почали виробляти білоруський коньяк. Кажуть, хороший вийшов. Які молодці! На півдні Білорусі виробляють виноград і роблять коньяк", — говорить президент Білорусі.

[ + – ] Олександр Лукашенко хвалить білоруський коньяк

Раніше Олександр Лукашенко розповів, навіщо вирощує кавуни на своїй присадибній ділянці.

У квітні 2021 року народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко похвалився ексклюзивними шоколадом, цукерками і горілкою, отриманими в подарунок від Лукашенка.

А у 2019 році Олександр Лукашенко пообіцяв президенту РФ Володимиру Путіну не поставляти в Росію "погану горілку і закуску".