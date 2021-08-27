Коронавирус не был разработан как биологическое оружие, – разведка США

Разведка обнародовала публичную часть отчета о происхождении COVID-19, из которого видно — мнения разделились. А Китай обвиняют в отказе от сотрудничества.

В США опубликован несекретный вариант отчета разведывательного сообщества, подготовленный по поручению президента Джо Байдена. После 90-дневного расследования разведчики не смогли определить, как возник новый коронавирус. Одни считают, что это результат лабораторной утечки, вторые верят в его естественное происхождение в результате мутаций. Об этом сообщила CNN.

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Четыре разведывательных агентства и Национальный совет разведки с низкой степенью уверенности оценили, что коронавирус появился в результате "естественного контакта с животным". Однако одно агентство оценило с умеренной уверенностью, что первое заражение человека, скорее всего, было результатом инцидента, "вероятно связанного с экспериментами, обращением с животными или взятием образцов в Уханьском институте". Еще три агентства заявили, что они не смогли прийти к выводу без дополнительной информации.

Хотя отчет не дал окончательного ответа о происхождения вируса, он опроверг некоторые теории. Так, например, коронавирус не был разработан в качестве биологического оружия, как предлагали некоторые республиканцы в прошлом году.

В отчете говорится, что разведывательному сообществу потребуется больше информации с первых дней пандемии, чтобы предоставить "более окончательное объяснение происхождения Covid-19".

Нежелание Китая сотрудничать помешало разведывательному сообществу получить ответы о происхождении вируса. "Скорее всего, для окончательной оценки происхождения Covid-19 потребуется сотрудничество Китая, – говорится в отчете. – Однако Пекин продолжает препятствовать глобальному расследованию, сопротивляться обмену информацией и обвинять другие страны, включая Соединенные Штаты".

Однако окно для поиска ответа на вопрос о происхождении пандемии может закрыться. Группа экспертов, уполномоченная Всемирной организацией здравоохранения, заявила 25 августа, что возможность выяснить, где началась пандемия, уменьшается, поскольку иммунные реакции людей исчезают, и доказательства в телах животных — тоже.

Напомним, впервые об работе над этим отчетом стало известно 12 августа. Тогда говорилось, что в нем пока нет "ничего из ряда вон выходящего", однако ожидалось, что отчет значительно изменится до конца августа.

Одной из причин неудачи американской разведки, утверждают СМИ, стало то, что агенты не имеют необходимой профильной подготовки. Они не смогли за пару месяцев изучить в огромный массив научных данных.