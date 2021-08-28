В России силовики проводят обыски у вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна (фото, видео)

Солист сейчас находится в Тверской области, где 29 августа выступит на фестивале "Макларин".

К солисту немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну пришла полиция. Сейчас певец находится в комплексе "Завидово" Тверской области. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

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Сообщается, что силовики проводят следственные мероприятия в номере музыканта в комплексе "Завидово". Линдеманн приехал в Тверскую область, чтобы выступить на фестивале "Макларин" в поддержку партии "Родина".

Фото: Фото из Telegram-канала Mash

Известно, что полиция задержала одного из представителей Линдеманна из-за конфликта с правоохранителями.

Фестиваль "Макларин" — это концерт, организованный Максимом Лариным — местным бизнесменом. Он агитирует за партию "Родина".

[ + – ] Анонс выступления Тилля Линдеманна Фото: скриншот

На данный момент о причинах следственных действий информации нет.

В России продолжается избирательная кампания. 17-19 сентября пройдут выборы в Государственную думу. В парламент попадет 225 депутатов по партийным спискам, а другие 225 по одномандатным округам.

Напомним, российский Эрмитаж обвинил Линдеманна в незаконном использовании NFT-токенов, не согласовав их выпуск с музеем. Ранее Тилль Линдеманн снял в Эрмитаже клип на песню Бернса "Любимый город".