У Росії силовики проводять обшуки у вокаліста Rammstein Тілля Ліндеманна (фото, відео)

Соліст зараз знаходиться у Тверській області, де 29 серпня виступить на фестивалі "Макларін".

До соліста німецької групи Rammstein Тілля Ліндеманна прийшла поліція. Зараз співак перебуває в комплексі "Завидово" Тверської області. Про це повідомляє телеграм-канал Mash.

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Повідомляється, що силовики проводять слідчі заходи в номері музиканта в комплексі "Завидово". Ліндеманн приїхав у Тверську область, щоб виступити на фестивалі "Макларін" на підтримку партії "Родіна".

Фото: Фото из Telegram-канала Mash

Відомо, що поліція затримала одного з представників Ліндеманна через конфлікт з правоохоронцями.

Фестиваль "Макларін" — це концерт, організований Максимом Ларіним — місцевим бізнесменом. Він агітує за партію "Родіна".

[ + – ] Анонс виступу Тілля Ліндеманна Фото: скриншот

На цей момент причини слідчих дій невідомі.

У Росії триває виборча кампанія. 17-19 вересня пройдуть вибори в Державну думу. У парламент потрапить 225 депутатів за партійними списками, а інші 225 по одномандатних округах.

Нагадаємо, російський Ермітаж звинуватив Ліндеманна в незаконному використанні NFT-токенів, не погодивши їх випуск з музеєм. Раніше Тілль Ліндеманн зняв в Ермітажі кліп на пісню Бернса "Улюблене місто".