Російський Ермітаж звинуватив Ліндеманна у незаконному використанні NFT-токенів (відео)

Керівництво музею заявляє, що лідер Rammstein не погодив з ними випуск колекції токенів "Hermitage Edition".

Російський Ермітаж в п'ятницю, 13 серпня заявив у своєму Telegram-каналі про недобросовісне використання його імені, а також предметів з його колекції німецьким виконавцем Тіллем Ліндеманном.

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Стверджується, що співак випустив серію NFT-токенів з цифровими зображеннями, які були підготовлені під час зйомок його кліпу в Ермітажі.

У музеї заявили, що лідер Rammstein не погодив і не міг узгодити з Ермітажем випуск серії NFT з цифровими зображеннями з музею.

"Використання зображень... в колекції токенів із зазначенням "Hermitage Edition" не було і не могло бути погоджено", — йдеться в заяві Ермітажу.

При цьому, музей відправив Ліндеманну застереження про порушення ліцензійної політики, однак відповіді від нього не отримав, після чого незаконні токени з'явилися на маркетплейсі.

В Ермітажі стверджують, що Ліндеманн особисто підписав договір з музеєм, в якому чітко прописано дозвіл на використання зображень Ермітажу виключно в кліпі.

[ + – ] повідомлення Ермітажу

Що таке NFT

NFT (non-fungible tokens) — це цифровий сертифікат, який зберігається в блокчейні і дає виняткові права на фото, відео, аудіо та будь-які інші цифрові товари. Невзаємозамінний токен унікальний, його не можна замінити на інший або підробити.

Нагадаємо, лідер групи Rammstein Тілль Ліндеманн у травні 2021 року випустив кліп на пісню "Улюблене місто", яку він виконав російськіою мовою. При цьому, дія кліпу відбувається в залах Російського музею Ермітаж, де виконавець співає пісню в супроводі жіночого симфонічного оркестру.

[ + – ] Кліп Ліндеманна, знятий в Ермітажі

Перед цим Ліндеманн виконав пісню "Улюблене місто", написану у 1939 році для фільму "Винищувачі".

Крім того, вокаліст рок-групи "Rammstein" опублікував короткометражний фільм "Ich hasse Kinder" ("Я ненавиджу дітей"), дія якого відбувається в Москві.