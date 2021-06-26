Лідер групи Rammstein виклав у Мережу короткометражку "Я ненавиджу дітей" (відео)

Дія міні-фільму на основі однойменного кліпу Ліндеманна відбувається в Москві.

Вокаліст рок-групи "Rammstein" Тілль Ліндеманн опублікував на своєму каналі в YouTube короткометражний фільм "Ich hasse Kinder" ( "Я ненавиджу дітей").

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Історія, знята на основі однойменного кліпу Ліндеманна, відбувається в Москві. Герой вокаліста "Rammstein" знаходиться під слідством за підозрою у вбивствах дітей — його однокласників, які знущалися над ним в шкільні роки.

Дело "вбивці" веде слідчий, якого зіграв російський шоумен Олександр Рева. Короткометражка закінчується судовим засіданням, на якому головному героєві у виконанні Ліндеманна виноситься вирок.

[ + – ] Короткометражка Ліндеманна "Ich hasse Kinder"

Відзначимо, як і в випущеному раніше кліпі, у фільмі багато сцен насильства.

[ + – ] Кліп Ліндеманна "Ich hasse Kinder"

Раніше лідер групи Rammstein Тілль Ліндеманн випустив новий кліп на пісню "Улюблене місто", яку він виконав на російській мові.

[ + – ] Кліп Ліндеманна "Улюблене місто"

Також ми писали, що група Rammstein презентувала кліп на пісню Radio.

[ + – ] Кліп Ліндеманна "Radio"

Фокус розповідав, що українські музиканти презентували попурі з композицій групи Rammstein з відеорядом. При цьому, пісні німецької групи музиканти грають на бандурі і кнопочному акордеоні.