Лідер групи Rammstein виклав у Мережу короткометражку "Я ненавиджу дітей" (відео)
Дія міні-фільму на основі однойменного кліпу Ліндеманна відбувається в Москві.
Вокаліст рок-групи "Rammstein" Тілль Ліндеманн опублікував на своєму каналі в YouTube короткометражний фільм "Ich hasse Kinder" ( "Я ненавиджу дітей").
Історія, знята на основі однойменного кліпу Ліндеманна, відбувається в Москві. Герой вокаліста "Rammstein" знаходиться під слідством за підозрою у вбивствах дітей — його однокласників, які знущалися над ним в шкільні роки.
Дело "вбивці" веде слідчий, якого зіграв російський шоумен Олександр Рева. Короткометражка закінчується судовим засіданням, на якому головному героєві у виконанні Ліндеманна виноситься вирок.
Відзначимо, як і в випущеному раніше кліпі, у фільмі багато сцен насильства.
Раніше лідер групи Rammstein Тілль Ліндеманн випустив новий кліп на пісню "Улюблене місто", яку він виконав на російській мові.
Також ми писали, що група Rammstein презентувала кліп на пісню Radio.
Фокус розповідав, що українські музиканти презентували попурі з композицій групи Rammstein з відеорядом. При цьому, пісні німецької групи музиканти грають на бандурі і кнопочному акордеоні.