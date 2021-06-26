UA
UA
Разделы
Материалы
Стиль жизни

Лидер группы Rammstein выложил в Сеть короткометражку "Я ненавижу детей" (видео)

46
Тилль Линдеманн, Rammstein, Я ненавижу детей,
Фото: скриншот | Тилль Линдеманн

Действие мини-фильма на основе одноименного клипа Линдеманна происходит в Москве.

Вокалист рок-группы "Rammstein" Тилль Линдеманн опубликовал на своем канале в YouTube короткометражный фильм "Ich hasse Kinder" ("Я ненавижу детей").

История, снятая на основе одноименного клипа Линдеманна, происходит в Москве. Герой вокалиста "Rammstein" находится под следствием по подозрению в убийствах детей – его одноклассников, которые издевались над ним в школьные годы.

Дело "убийцы" ведет следователь, которого сыграл российский шоумен Александр Рева. Короткометражка заканчивается судебным заседанием, на котором главному герою в исполнении Линдеманна выносится приговор.

Короткометражка Линдеманна "Ich hasse Kinder"

Отметим, как и в выпущенном ранее клипе, в фильме много сцен насилия.

Клип Линдеманна "Ich hasse Kinder"

Ранее лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил новый клип на песню "Любимый город", которую он исполнил на русском языке.

Клип Линдеманна "Любимый город"

Также мы писали, что группа Rammstein презентовала клип на песню Radio.

Клип Линдеманна "Radio"

Фокус рассказывал, что украинские музыканты презентовали попурри из композиций группы Rammstein с видеорядом. При этом, песни немецкой группы музыканты играют на бандуре и кнопочном аккордеоне.