Лидер группы Rammstein выложил в Сеть короткометражку "Я ненавижу детей" (видео)

Действие мини-фильма на основе одноименного клипа Линдеманна происходит в Москве.

Вокалист рок-группы "Rammstein" Тилль Линдеманн опубликовал на своем канале в YouTube короткометражный фильм "Ich hasse Kinder" ("Я ненавижу детей").

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История, снятая на основе одноименного клипа Линдеманна, происходит в Москве. Герой вокалиста "Rammstein" находится под следствием по подозрению в убийствах детей – его одноклассников, которые издевались над ним в школьные годы.

Дело "убийцы" ведет следователь, которого сыграл российский шоумен Александр Рева. Короткометражка заканчивается судебным заседанием, на котором главному герою в исполнении Линдеманна выносится приговор.

[ + – ] Короткометражка Линдеманна "Ich hasse Kinder"

Отметим, как и в выпущенном ранее клипе, в фильме много сцен насилия.

[ + – ] Клип Линдеманна "Ich hasse Kinder"

Ранее лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил новый клип на песню "Любимый город", которую он исполнил на русском языке.

[ + – ] Клип Линдеманна "Любимый город"

Также мы писали, что группа Rammstein презентовала клип на песню Radio.

[ + – ] Клип Линдеманна "Radio"

Фокус рассказывал, что украинские музыканты презентовали попурри из композиций группы Rammstein с видеорядом. При этом, песни немецкой группы музыканты играют на бандуре и кнопочном аккордеоне.