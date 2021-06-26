Лидер группы Rammstein выложил в Сеть короткометражку "Я ненавижу детей" (видео)
Действие мини-фильма на основе одноименного клипа Линдеманна происходит в Москве.
Вокалист рок-группы "Rammstein" Тилль Линдеманн опубликовал на своем канале в YouTube короткометражный фильм "Ich hasse Kinder" ("Я ненавижу детей").
История, снятая на основе одноименного клипа Линдеманна, происходит в Москве. Герой вокалиста "Rammstein" находится под следствием по подозрению в убийствах детей – его одноклассников, которые издевались над ним в школьные годы.
Дело "убийцы" ведет следователь, которого сыграл российский шоумен Александр Рева. Короткометражка заканчивается судебным заседанием, на котором главному герою в исполнении Линдеманна выносится приговор.
Отметим, как и в выпущенном ранее клипе, в фильме много сцен насилия.
Ранее лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил новый клип на песню "Любимый город", которую он исполнил на русском языке.
Также мы писали, что группа Rammstein презентовала клип на песню Radio.
Фокус рассказывал, что украинские музыканты презентовали попурри из композиций группы Rammstein с видеорядом. При этом, песни немецкой группы музыканты играют на бандуре и кнопочном аккордеоне.