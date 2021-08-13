Российский Эрмитаж обвинил Линдеманна в незаконном использовании NFT-токенов (видео)

Руководство музея заявляет, что лидер Rammstein не согласовал с ними выпуск коллекции токенов "Hermitage Edition".

Российский Эрмитаж в пятницу, 13 августа заявил в своем Telegram-канале о недобросовестном использовании его имени, а также предметов из его коллекции немецким исполнителем Тиллем Линдеманном.

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Утверждается, что певец выпустил серию NFT-токенов с цифровыми изображениями, которые были подготовлены во время съемок его клипа в в Эрмитаже.

В музее заявили, что лидер Rammstein не согласовал и не мог согласовать с Эрмитажем выпуск серии NFT с цифровыми изображениями из музея.

"Использование изображений… в коллекции токенов с указанием "Hermitage Edition" не было и не могло быть согласовано", — говорится в заявлении Эрмитажа.

При этом, музей отправил Линдеманну предостережение о нарушении лицензионной политики, однако ответа от него не получил, после чего незаконные токены появились на маркетплейс.

В Эрмитаже утверждают, что Линдеманн лично подписал договор с музеем, в котором четко прописано разрешение на использование изображений Эрмитажа исключительно в клипе.

[ + – ] Сообщение Эрмитажа

Что такое NFT

NFT (non-fungible tokens) – это цифровой сертификат, который хранится в блокчейне и дает исключительные права на фото, видео, аудио и любые другие цифровые товары. Невзаимозаменяемый токен уникален, его нельзя заменить на другой или подделать.

Напомним, лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн в мае 2021 года выпустил клип на песню "Любимый город", которую он исполнил на русском языке. При этом, действие клипа происходит в залах российского музея Эрмитаж, где исполнитель поет песню в сопровождении женского симфонического оркестра.

[ + – ] Клип Линдеманна, снятый в Эрмитаже

Перед этим Линдеманн исполнил песню "Любимый город", написанную в 1939 году для фильма "Истребители".

Кроме того, вокалист рок-группы "Rammstein" опубликовал короткометражный фильм "Ich hasse Kinder" ("Я ненавижу детей"), действие которого происходит в Москве.