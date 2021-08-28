"Пошли собирать образцы": у берегов Гренландии случайно открыли самый северный остров в мире (фото)

Прибыв на остров, ученые сперва подумали, что находятся на уже открытом острове Оодаак. Но проверив расположение поняли, что находятся в еще неизвестном месте.

В прошлом месяце ученые ступили на маленький остров у побережья Гренландии, который является самой северной точкой суши в мире. Его удалось обнаружить смещением паковых льдов. Об этом пишет CNN.

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По словам исследователя и руководителя исследовательского центра Арктической станции в Гренландии Мортена Раша, они не собирались открывать новый остров.

"Мы не собирались открывать новый остров. Мы просто пошли туда, чтобы собрать образцы", — рассказал Раш.

Попав на остров ученые подумали, что они прибыли на Оодаак — остров, открытый датскими исследователи в 1978 году. Однако уточнив местоположение, они поняли, что находятся в 780 метрах к северо-западу.

Фото: скриншот

"Это немного похоже на исследователей прошлого, которые думали, что они приземлились в определенном месте, но на самом деле нашли совершенно другое", — говорит создатель фонда Leiser Foundation Кристиан Лейстер, которая профинансировала экспедицию.

Фото: скриншот

Остров размером около 30 метров в диаметре, а высотой около трех. Он состоит из морского дна ила, а также почвы и скал от ледников.

Команда предлагает назвать остров "Кекертак Аваннарлек", что в переводе с гренландского означает "самый северный остров".

В Дании могут расширить территориальные притязании в Арктике, если остров не исчезнет во время прилива, но на данный момент правительство не видит смысла этого делать.

Напомним, 21 августа в самой высокой точке Гренландии пошел дождь вместо снега.

Ранее ученые сообщали, что под льдами Гренландии обнаружены остатки растений.