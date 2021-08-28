"Пошли собирать образцы": у берегов Гренландии случайно открыли самый северный остров в мире (фото)
Прибыв на остров, ученые сперва подумали, что находятся на уже открытом острове Оодаак. Но проверив расположение поняли, что находятся в еще неизвестном месте.
В прошлом месяце ученые ступили на маленький остров у побережья Гренландии, который является самой северной точкой суши в мире. Его удалось обнаружить смещением паковых льдов. Об этом пишет CNN.
По словам исследователя и руководителя исследовательского центра Арктической станции в Гренландии Мортена Раша, они не собирались открывать новый остров.
"Мы не собирались открывать новый остров. Мы просто пошли туда, чтобы собрать образцы", — рассказал Раш.
Попав на остров ученые подумали, что они прибыли на Оодаак — остров, открытый датскими исследователи в 1978 году. Однако уточнив местоположение, они поняли, что находятся в 780 метрах к северо-западу.
"Это немного похоже на исследователей прошлого, которые думали, что они приземлились в определенном месте, но на самом деле нашли совершенно другое", — говорит создатель фонда Leiser Foundation Кристиан Лейстер, которая профинансировала экспедицию.
Остров размером около 30 метров в диаметре, а высотой около трех. Он состоит из морского дна ила, а также почвы и скал от ледников.
Команда предлагает назвать остров "Кекертак Аваннарлек", что в переводе с гренландского означает "самый северный остров".
В Дании могут расширить территориальные притязании в Арктике, если остров не исчезнет во время прилива, но на данный момент правительство не видит смысла этого делать.
Напомним, 21 августа в самой высокой точке Гренландии пошел дождь вместо снега.
Ранее ученые сообщали, что под льдами Гренландии обнаружены остатки растений.