В Гондурасе силовики разоблачили наркоторговца благодаря аккаунту в TikTok (видео)
Супруга наркобарона хвасталась своим 3 млн подписчикам в соцсети необычными украшениями и особняком, чем и заинтересовались силовики.
Полиция Гондураса разоблачила крупного наркоторговца Оскара Сантоса по прозвищу "Эль-Тето" благодаря аккаунту в популярной соцсети TikTok. Об этом пишет издание Vice.
По данным журналистов, Оскар Сантос умело убегал от правосудия на протяжении четырех лет.
Жена наркоторговца Карен Рамос со своей сестрой смогла раскрутить аккаунт в TikTok до трех миллионов подписчиков, что сделало его одним из самых просматриваемых в Гондурасе. В 2020 году Оскар Сантос по прозвищу "Эль-Тето" засветился в соцсети на белой лошади, которая считается предметом роскоши среди торговцев наркотиками.
В других видеороликах супруги засветили роскошный особняк с экстравагантными люстрами и мраморными колоннами, чем и заинтересовали правоохранителей.
Спецоперация по задержанию "Эль-Тето" проводилась 23 августа: наркобарона задержали в его особняке в западном Гондурасе. Оскару Сантосу предъявлены обвинения в сговоре с целью перевозки наркотиков в США. Федеральные прокуроры Техаса запросили у властей Гондураса экстрадицию Оскара Сантоса на территорию США.
Супруге наркобарона Карен Рамос не предъявляли никаких обвинений. После задержания женщина удалила "подозрительный" контент из своего аккаунта в TikTok.
Ранее Фокус сообщал об атаке мексиканских наркоторговцев на полицейских. Члены наркокартеля напали на силовиков с помощью дронов. Злоумышленники прикрепили к двум дронам контейнеры с пластиковой взрывчаткой и произвели дистанционный взрыв.
Также Фокус рассказывал про кота-наркокурьера, который снабжал панамскую тюрьму. В Панаме правоохранители задержали белого кота, который пытался пронести наркотики на территорию тюрьмы в провинции Колон. После инцидента кота поместили в приют, где ему найдут законопослушных хозяев.