В Гондурасе силовики разоблачили наркоторговца благодаря аккаунту в TikTok (видео)

Супруга наркобарона хвасталась своим 3 млн подписчикам в соцсети необычными украшениями и особняком, чем и заинтересовались силовики.

Полиция Гондураса разоблачила крупного наркоторговца Оскара Сантоса по прозвищу "Эль-Тето" благодаря аккаунту в популярной соцсети TikTok. Об этом пишет издание Vice.

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По данным журналистов, Оскар Сантос умело убегал от правосудия на протяжении четырех лет.

Жена наркоторговца Карен Рамос со своей сестрой смогла раскрутить аккаунт в TikTok до трех миллионов подписчиков, что сделало его одним из самых просматриваемых в Гондурасе. В 2020 году Оскар Сантос по прозвищу "Эль-Тето" засветился в соцсети на белой лошади, которая считается предметом роскоши среди торговцев наркотиками.

В других видеороликах супруги засветили роскошный особняк с экстравагантными люстрами и мраморными колоннами, чем и заинтересовали правоохранителей.

Спецоперация по задержанию "Эль-Тето" проводилась 23 августа: наркобарона задержали в его особняке в западном Гондурасе. Оскару Сантосу предъявлены обвинения в сговоре с целью перевозки наркотиков в США. Федеральные прокуроры Техаса запросили у властей Гондураса экстрадицию Оскара Сантоса на территорию США.

Супруге наркобарона Карен Рамос не предъявляли никаких обвинений. После задержания женщина удалила "подозрительный" контент из своего аккаунта в TikTok.

[ + – ] Задержание Оскара Сантоса в Гондурасе

Ранее Фокус сообщал об атаке мексиканских наркоторговцев на полицейских. Члены наркокартеля напали на силовиков с помощью дронов. Злоумышленники прикрепили к двум дронам контейнеры с пластиковой взрывчаткой и произвели дистанционный взрыв.

Также Фокус рассказывал про кота-наркокурьера, который снабжал панамскую тюрьму. В Панаме правоохранители задержали белого кота, который пытался пронести наркотики на территорию тюрьмы в провинции Колон. После инцидента кота поместили в приют, где ему найдут законопослушных хозяев.