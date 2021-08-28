У Гондурасі силовики викрили наркоторговця завдяки аккаунту в TikTok (відео)

Дружина наркобарона хвалилася своїм 3 млн підписникам в соцмережі незвичайними прикрасами і маєтком, чим й зацікавилися силовики.

Поліція Гондурасу викрила великого наркоторговця Оскара Сантоса на прізвисько "Ель-Тето" завдяки аккаунту в популярній соцмережі TikTok. Про це пише видання Vice.

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За даними журналістів, Оскар Сантос вміло тікав від правосуддя протягом чотирьох років.

Дружина наркоторговця Карен Рамос зі своєю сестрою змогла розкрутити акаунт у TikTok до трьох мільйонів підписників, що зробило його одним з найбільш популярних в Гондурасі. У 2020 році Оскар Сантос на прізвисько "Ель-Тето" засвітився в соцмережі на білому коні, який вважається предметом розкоші серед торговців наркотиками.

В інших відеороликах подружжя засвітило розкішний маєток з екстравагантними люстрами і мармуровими колонами, чим й зацікавили правоохоронців.

Спецоперація із затримання "Ель-Тето" проводилася 23 серпня: наркобарона затримали в його маєтку в західному Гондурасі. Оскару Сантосу пред'явлені звинувачення в змові з метою перевезення наркотиків до США. Федеральні прокурори Техасу запросили у влади Гондурасу екстрадицію Оскара Сантоса на територію США.

Дружині наркобарона Карен Рамос не пред'являли жодних звинувачень. Після затримання жінка видалила "підозрілий" контент зі свого аккаунта в TikTok.

[ + – ] Затримання Оскара Сантоса в Гондурасі

Раніше Фокус повідомляв про атаку мексиканських наркоторговців на поліцейських. Члени наркокартелю напали на силовиків за допомогою дронів. Зловмисники прикріпили до двох дронів контейнери з пластиковою вибухівкою і вчинили дистанційний вибух.

Також Фокус розповідав про кота-наркокур'єра, який постачав панамську в'язницю. У Панамі правоохоронці затримали білого кота, який намагався пронести наркотики на територію в'язниці в провінції Колон. Після інциденту кота помістили до притулку, де йому знайдуть законослухняних господарів.