Трое украинских альпинистов попали под лавину в горах Северной Осетии

Очевидец происшествия помог выбраться из-под снега женщине, у нее перелом ноги. За альпинистами отправился вертолет из Грузии.

Украинские альпинисты пострадали при схождении лавины возле горы Казбек в Северной Осетии. Об этом сообщает Интерфакс-Россия, ссылаясь на источники в МЧС РФ.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По предварительной информации, лавина сошла на горе Казбек в 8:50 по московскому времени. Там оказалась и группа туристов, очевидец смог вытащить из снега женщину, у нее перелом ноги.

Позже появилась информация, что при схождении лавины пострадали 3 гражданина Украины. На помощь был отправлен вертолет Грузии, так как лавина сошла не со стороны Северной Осетии, а с грузинской стороны.

Как уточняет РИА Новости, происшествие произошло на границе на нейтральной территории, а альпинисты поднимались на гору со стороны Грузии.

Казбек — потенциально активный вулкан высотой 5033,8 м. Расположен на границе Грузии и России.

Напомним, ранее соцсети возмутила новость о том, что на украинской Говерле туристам продают воду по 100 грн. Точку по продаже столь желаемой альпинистами воды открыли прямо на вершине.