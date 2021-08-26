На Говерле туристам предлагают пол-литра воды за 100 гривен

Туристы украинских Карпат возмутились открытием торговой точки с завышенными ценами на вершине Говерлы

На горе Говерле предприимчивые украинцы организовали торговлю напитками и снеками, предлагая туристам воду по цене 100 гривен за 0.5 литра негазированной воды. Об этом в Facebook сообщил очевидец Виктор Кулик.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В комментариях под фото пользователи сети возмутились появлением торговой точки на самой высокой вершине украинских Карпат. Люди возмущены не только нереально высокими ценами на напитки, но еще и тем, что живописное место могут превратить в "помойку и базар".

"Интересно, кто будет ту Говерлу убирать от пластика и жестянок? Вот не верю, что все будут вести себя ответственно и честно уберут за собой мусор… Считаю, что такие вещи должны наказываться штрафами в особо крупных размерах!"

Но некоторые комментарии более сдержаны. Люди считают, что практика ведения бизнеса в таких местах не противоречит законодательству: "Если Эверест превратили в коммерческий объект, то что удивительного? Законодательство разрешает, и поэтому не стоит привлекать бродячих активистов".

Есть и такие пользователи, которые выступают в защиту торговцев, утверждая, что они убирают за собой и зарабатывают себе на жизнь честным трудом.

Некоторые пользователи указывают на причину таких высоких цен на товар, объясняя тем, что доставка товара предпринимателям обходится очень дорого

Напомним, Карпаты стали излюбленным местом туристов из Саудовской Аравии. Для них рестораторы и отельеры создают халяльные меню и переводят их на арабский.

Фокус разобрался, куда, кроме отечественных курортов, могут поехать украинцы с электронными COVID-сертификатами.