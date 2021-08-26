На Говерлі туристам пропонують пів літра води за 100 гривень

Туристи українських Карпат обурилися відкриттям торговельної точки із завищеними цінами на вершині Говерли

На горі Говерлі підприємливі українці організували торгівлю напоями та снеками, пропонуючи туристам воду за ціною 100 гривень за 0.5 літра негазованої води. Про це у Facebook повідомив очевидець Віктор Кулик.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

У коментарях під фото користувачі мережі обурилися появою торгової точки на найвищій вершині українських Карпат. Люди обурені не тільки нереально високими цінами на напої, але ще і тим, що мальовниче місце можуть перетворити в "смітник і базар".

"Цікаво, хто буде ту Говерлу прибирати від пластику і бляшанок? От не вірю, що всі будуть поводити себе відповідально і чесно приберуть за собою сміття ... Вважаю, що такі речі повинні каратися штрафами в особливо великих розмірах!"

Але деякі коментарі більш стримані. Люди вважають, що практика ведення бізнесу в таких місцях не суперечить законодавству: "Якщо Еверест перетворили в комерційний об'єкт, то що дивного? Законодавство дозволяє, і тому не варто залучати бродячих активістів".

Є й такі користувачі, які виступають на захист торговців, стверджуючи, що вони прибирають за собою і заробляють собі на життя чесною працею.

Деякі користувачі вказують на причину таких високих цін на товар, пояснюючи тим, що доставка товару підприємцям обходиться дуже дорого

Нагадаємо, Карпати стали улюбленим місцем туристів із Саудівської Аравії. Для них ресторатори та готельєри створюють халяльні меню і перекладають їх арабською.

Фокус розібрався, куди, крім вітчизняних курортів, можуть поїхати українці з електронними COVID-сертифікатами.