Електронні COVID-сертифікати: в які країни можуть в'їхати вакциновані українці

Українські сертифікати про вакцинацію також дійсні в 8 країнах, які не є членами ЄС.

Українці за допомогою вітчизняних COVID-сертифікатів у додатку "Дія" можуть потрапити до країн, які є членами Європейського Союзу. Про це Фокусу розповіли в Міністерстві цифрової трансформації.

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Як повідомили в профільному міністерстві, українські COVID-сертифікати дійсні як для перетину кордону, так і всередині країни, яку плануєте відвідати. У деяких країнах діють карантинні обмеженн, і відвідувачам можуть відмовляти в обслуговуванні через відсутність сертифікату про вакцинацію.

Українці за допомогою COVID-сертифікатів в "Дія" можуть потрапити в 27 країн Європейського Союзу.

"Зараз за допомогою COVID сертифікатів в "Дії" ви можете потрапити в країни, які є членами ЄС. До цього переліку входять Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція", — заявили Фокусу в Мінцифрі.

Крім цього, українці безперешкодно можуть з сертифікатами про вакцинацію потрапити в країни, які не є членами Європейського Союзу:

Ісландія;

Ліхтеншейн;

Норвегія;

Сан-Марино;

Туреччина;

Швейцарія;

Ватикан;

Північна Македонія.

25 серпня глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що Мальта затвердила українські сертифікати про вакцинацію після рекомендації ЄС.

Раніше Фокус повідомляв про визнання Євросоюзом українських COVID-сертифікатів. 19 серпня ЄС на офіційному рівні затвердив сертифікати про вакцинацію в "Дії". У Мінцифрі запевнили, що за допомогою електронних COVID-сертифікатів українці зможуть безперешкодно і безпечно подорожувати країнами Євросоюзу.

Також Фокус розповідав, що Грузія визнала українські COVID-сертифікати. Тепер українським туристам для поїздок до Грузії не потрібен буде міжнародний COVID-сертифікат, а зняття обмежень дозволить збільшити турпотік між двома країнами.