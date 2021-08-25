Электронные COVID-сертификаты: в какие страны могут въехать вакцинированные украинцы

Украинские сертификаты о вакцинации, помимо стран-участниц ЕС, действительны еще в 8 странах.

Украинцы с помощью отечественных COVID-сертификатов в приложении "Дія" могут попасть в страны, являющиеся членами Европейского Союза. Об этом Фокусу рассказали в Министерстве цифровой трансформации.

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Как сообщили в профильном министерстве, украинские COVID-сертификаты действительны как для пересечения границы, так и внутри страны, которую вы планируете посетить. В некоторых странах действуют карантинные ограничения и посетителям могут отказывать в обслуживании из-за отсутствия сертификата о вакцинации.

Украинцы с помощью COVID-сертификатов в "Дія" могут попасть в 27 стран Европейского Союза.

"Сейчас с помощью COVID сертификатов в Дії вы можете попасть в страны, которые являются членами ЕС. В этот перечень входят Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция", — заявили Фокусу в Минцифре.

Помимо этого, украинцы беспрепятственно могут с сертификатами о вакцинации попасть в страны, которые не являются членами Европейского Союза:

Исландия;

Лихтеншейн;

Норвегия;

Сан-Марино;

Турция;

Швейцария;

Ватикан;

Северная Македония.

25 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Мальта утвердила украинские сертификаты о вакцинации после рекомендации ЕС.

Ранее Фокус сообщал о признании Евросоюзом украинских COVID-сертификатов. 19 августа ЕС на официальном уровне утвердил сертификаты о вакцинации в "Дії". В Минцифре заверили, что с помощью электронных COVID-сертификатов украинцы смогут беспрепятственно и безопасно путешествовать по странам Евросоюза.

Также Фокус рассказывал, что Грузия признала украинские COVID-сертификаты. Теперь украинским туристам для поездок в Грузию не нужен будет международный COVID-сертификат, а снятие ограничений позволит увеличить турпоток между двумя странами.