Троє українських альпіністів потрапили під лавину в горах Північної Осетії

Очевидець події допоміг вибратися з-під снігу жінці, у неї перелом ноги. За альпіністами вирушив вертоліт із Грузії.

Українські альпіністи постраждали під час сходження лавини біля гори Казбек у Північній Осетії. Про це повідомляє Інтерфакс-Росія, посилаючись на джерела в МНС РФ.

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За попередньою інформацією, лавина зійшла на горі Казбек о 08:50 за московським часом. Там опинилася і група туристів, очевидець зміг витягнути зі снігу жінку, у неї перелом ноги.

Пізніше з'явилася інформація, що під час сходження лавини постраждали 3 громадянини України. На допомогу був відправлений вертоліт Грузії, оскільки лавина зійшла не з боку Північної Осетії, а з грузинської сторони.

Як уточнює РІА Новини, пригода сталася на кордоні на нейтральній території, а альпіністи піднімалися на гору з боку Грузії.

Казбек — потенційно активний вулкан висотою 5 033,8 м. Розташований на кордоні Грузії і Росії.

Нагадаємо, раніше соцмережі обурила новина про те, що на українській Говерлі туристам продають воду по 100 грн. Точку з продажу настільки бажаної альпіністами води відкрили прямо на вершині.