В российской Сызрани коммунальщики нашли деревянную канализацию царских времен (фото)

Обнаружить "царскую" канализацию, проложенную более 120 лет назад, удалось во время комплексной замены коммуникаций.

В Сызрани во время ремонтных работ рабочие обнаружили участок деревянных труб, которые установили в городе в начале XIX века. Об этом пишет Российская газета.

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По словам коммунальщиков, канализацию времен царской России нашли во время комплексной замены коммуникаций.

Деревянные трубы в городе Самарской области появились еще в 1900 году, однако со временем их постепенно заменяли. Невредимым участок деревянных труб обнаружили на улице Ульяновской напротив гостиницы "Чайка".

Извлеченная труба времен царской России диаметром 200 миллиметров прослужила более 120 лет, чему и удивляются сотрудники коммунальных служб. Прочность деревянной конструкции придавала специальная пропитка, а поверх труб была обмотка.

"Мы проводили работы по комплексной замене инженерных коммуникаций на улице Ульяновской, где идет капитальный ремонт дороги. И раскопав траншею, внезапно наткнулись на старинные деревянные трубы. Несмотря на то, что выглядели они не лучшим образом, они по-прежнему работали", — рассказал и.о. главного инженера "Сызраньводоканала" Дмитрий Котов.

Последний раз коммунальщики натыкались на деревянные трубы около 10 лет назад. По словам Котова, протяженность участка канализации времен царской России составила 30 метров, а сам трубопровод состоял из нескольких деревянных секций, которые были соединены между собой скрученной металлической проволокой.

И.о. главного инженера местного водоканала также объяснил, как дореволюционные трубы так хорошо сохранились в Сызрани. Котов напомнил, что без контакта с воздухом дерево под водой сохраняется гораздо лучше, и сама конструкция была чем-то пропитана.

[ + – ] Деревянные трубы в Сызрани

[ + – ] Деревянные трубы в Сызрани

Ранее Фокус рассказывал, что в России после прорыва труб общежитие превратилось в ледяную пещеру. В одном из городов Челябинской области жилое общежитие, которое находится в аварийном состоянии, промерзло вплоть до образования в парадном дома и на лестничных площадках ледяных "сталагмитов" и "сталактитов".

Также Фокус сообщал, что в Киеве прорвало трубопровод, проложенный во времена Сталина. Улицу Пушкина в Киеве залило кипятком после прорыва трубы, которая отвечает за горячее водоснабжение. Прорыв трубы спровоцировал обвал асфальта, а проезжая часть ушла под горячую воду.