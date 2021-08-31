У російській Сизрані комунальники знайшли дерев'яну каналізацію царських часів (фото)

Виявити "царську" каналізацію, прокладену більше 120 років тому, вдалося під час комплексної заміни комунікацій.

У Сизрані під час ремонтних робіт робітники виявили ділянку дерев'яних труб, які встановили в місті на початку XIX століття. Про це пише Российская газета.

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За словами комунальників, каналізацію часів царської Росії знайшли під час комплексної заміни комунікацій.

Дерев'яні труби в місті Самарської області з'явилися ще у 1900 році, проте з часом їх поступово замінювали. Неушкоджену ділянку дерев'яних труб виявили на вулиці Ульяновської напроти готелю "Чайка".

Витягнута труба часів царської Росії діаметром 200 міліметрів прослужила понад 120 років, чому і дивуються співробітники комунальних служб. Міцність дерев'яної конструкції надавало спеціальне просочення, а поверх труб була обмотка.

"Ми проводили роботи по комплексній заміні інженерних комунікацій на вулиці Ульянівській, де триває капітальний ремонт дороги. І розкопавши траншею, раптово натрапили на старовинні дерев'яні труби. Незважаючи на те, що виглядали вони не найкраще, вони як і раніше працювали", — розповів в.о. головного інженера "Сизраньводоканалу" Дмитро Котов.

Востаннє комунальники натикалися на дерев'яні труби близько 10 років тому. За словами Котова, протяжність ділянки каналізації часів царської Росії склала 30 метрів, а сам трубопровід складався з декількох дерев'яних секцій, які були з'єднані між собою скрученої металевим дротом.

В.о. головного інженера місцевого водоканалу також пояснив, як дореволюційні труби так добре збереглися в Сизрані. Котов нагадав, що без контакту з повітрям дерево під водою зберігається набагато краще, і сама конструкція була чимось просякнута.

[ + – ] Дерев'яні труби в Сизрані

[ + – ] Дерев'яні труби в Сизрані

Раніше Фокус розповідав, що в Росії після прориву труб гуртожиток перетворилося в крижану печеру. В одному з міст Челябінської області житловий гуртожиток, який знаходиться в аварійному стані, промерз аж до утворення в парадному і на сходових майданчиках будинку крижаних "сталагмітів" і "сталактитів".

Також Фокус повідомляв, що в Києві прорвало трубопровід, прокладений за часів Сталіна. Вулицю Пушкіна в Києві залило окропом після прориву труби, яка відповідає за гаряче водопостачання. Прорив труби спровокував обвал асфальту, а проїжджа частина пішла під гарячу воду.