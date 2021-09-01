Президент Эквадора выставил на продажу свой официальный самолет

После 100 дней правления новый президент страны имеет рейтинг одобрения 73,5%.

Самолет президента Эквадора Legacy 600 (Embraer EMB-135-BJ) выставлен на продажу. Соответствующее распоряжение издал президент Гильермо Лассо, сообщило издание Then24.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] Embraer EMB-135-BJ

В распоряжении указано, что необходимо избавиться от государственных активов, которые не являются необходимыми.

Пока самолет не будет продан, его можно использовать только в случае возникновения экстренных ситуаций. Разрешение на использование будет выдавать администрация президента – Генеральный административный секретариат.

Процессом продажи будет заниматься Министерство обороны страны.

В распоряжении президента Эквадора есть еще один самолет бизнес-класса – Dassault Falcon 7X. Оба самолета были приобретены при президенте Рафаэле Корреа (2007–2017).

[ + – ] Dassault Falcon 7X

EMB-135 был куплен у бразильской компании Embraer в 2008 году за 28 млн долларов. Он вмещает 14 пассажиров. В салоне есть три каюты, кухня и камера хранения.

65-летний бывший банкир Гильермо Лассо победил на выборах президента Эквадора в апреле. Он с трудом вышел во второй тур, по числу голосов отставал от лидера почти в два раза, но во втором туре сумел уверенно опередить его. Лассо получил 52,5% против 47,5% у его соперника из левой партии Андреса Арауза.

[ + – ] Гильермо Лассо

Через 100 дней правления рейтинг одобрения Лассо в стране составляет 73,5%, что является одним из самых высоких показателей в регионе. Во многом это связано с резким увеличением в стране количества вакцинаций от COVID-19. Всего за два месяца доля полностью вакцинированных эквадорцев подскочила с 7 до 40%.

Президент также старается наладить диалог с различными политическими силами. Опрос, проведенный в начале августа, показал, что 78,4% эквадорцев считают, что способ правления Лассо "хороший или очень хороший".

На этом фоне президент Эквадора кардинально отличается от других современных лидеров правого крыла в крупных экономиках Латинской Америки, которые продемонстрировали нежелание идти на компромисс в недавние моменты социального недовольства. Так, президент Колумбии Иван Дуке Маркес имеет рейтинг неодобрения 67%, президент Чили Себастьян Пиньера – 68%, президент Бразилии Жаир Болсонару – 64%.

СМИ отмечают, что Лассо в ближайшие недели и месяцы начинает реализовывать меры своей правоцентристской экономической программы, и тогда его примирительный подход и высокий рейтинг одобрения будут подвергнуты испытанию.

Лассо является членом консервативной католической группы Opus Dei, а в 2019 году он выступал против легализации абортов в случае изнасилования. Но когда в апреле верховный суд страны вынес решение в пользу такой легализации, Лассо сказал, что поддержит это решение.

Напомним, в феврале в трех тюрьмах Эквадора вспыхнули бунты заключенных. Причиной могла стать борьба враждующих группировок наркоторговцев. Сообщалось, что бунты не утихают несколько суток, число погибших достигло уж 67 человек.