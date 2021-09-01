Президент Еквадору виставив на продаж свій офіційний літак

Після 100 днів правління новий президент країни має рейтинг схвалення 73,5%.

Літак президента Еквадору Legacy 600 (Embraer EMB-135-BJ) виставлений на продаж. Відповідне розпорядження видав президент Гільєрмо Лассо, повідомило видання Then24.

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[ + – ] Embraer EMB-135-BJ

У розпорядженні зазначено, що необхідно позбавитися від державних активів, які не є необхідними.

Поки літак не буде проданий, його можна використовувати тільки в разі виникнення екстрених ситуацій. Дозвіл на використання видаватиме адміністрація президента — Генеральний адміністративний секретаріат.

Процесом продажу буде займатися Міністерство оборони країни.

У розпорядженні президента Еквадору є ще один літак бізнес-класу — Dassault Falcon 7X. Обидва літаки були придбані за часів президена Рафаелі Корреа (2007-2017).

[ + – ] Dassault Falcon 7X

EMB-135 був куплений у бразильської компанії Embraer у 2008 році за 28 млн доларів. Він вміщує 14 пасажирів. У салоні є три каюти, кухня і камера зберігання.

65-річний колишній банкір Гільєрмо Лассо переміг на виборах президента Еквадору в квітні. Він насилу вийшов до другого туру, за кількістю голосів відставав від лідера майже вдвічі, але в другому турі зумів впевнено випередити його. Лассо отримав 52,5% проти 47,5% у його суперника з лівої партії Андреса Арауза.

[ + – ] Гільєрмо Лассо

Через 100 днів правління рейтинг схвалення Лассо в країні становить 73,5%, що є одним із найвищих показників у регіоні. Багато в чому це пов'язано з різким збільшенням у країні кількості вакцинацій від COVID-19. Всього за два місяці частка повністю вакцинованих еквадорців підскочила із 7 до 40%.

Президент також намагається налагодити діалог із різними політичними силами. Опитування, проведене на початку серпня, показало, що 78,4% еквадорців вважають, що спосіб правління Лассо "хороший або дуже хороший".

На цьому тлі президент Еквадору кардинально відрізняється від інших сучасних лідерів правого крила у великих економіках Латинської Америки, які продемонстрували небажання йти на компроміс у нещодавні моменти соціального невдоволення. Так, президент Колумбії Іван Дуке Маркес має рейтинг несхвалення 67%, президент Чилі Себастьян Піньєра — 68%, президент Бразилії Жаїр Болсонару — 64%.

ЗМІ зазначають, що Лассо в найближчі тижні та місяці починає реалізовувати заходи своєї правоцентристської економічної програми, і тоді його примирливий підхід і високий рейтинг схвалення будуть піддані випробуванню.

Лассо є членом консервативної католицької групи Opus Dei, а в 2019 році він виступав проти легалізації абортів у разі зґвалтування. Але коли в квітні верховний суд країни виніс рішення на користь такої легалізації, Лассо сказав, що підтримає це рішення.

Нагадаємо, в лютому в трьох в'язницях Еквадору спалахнули бунти в'язнів. Причиною могла стати боротьба угруповань наркоторговців, що ворогують. Повідомлялося, що бунти не вщухають кілька діб, кількість загиблих досягла вже 67 осіб.