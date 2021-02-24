Тюремні бунти в Еквадорі: загинуло майже 70 осіб (фото, відео)

Бунти тривають уже кілька діб, число загиблих зростає

У трьох тюрмах Еквадору — Гуаяс, Асуай і Котопаксі — спалахнули бунти серед ув'язнених.

Як інформує Anadolu, причиною бунтів могла стати боротьба ворожих угрупувань наркоторговців. Повідомляється, що бунти не вщухають уже кілька діб, при цьому число загиблих досягло вже 67 чоловік. Також у сутичках постраждали й ув'язнені.

Президент Еквадору Ленін Морено заявив, що сили безпеки намагаються відновити контроль над пенітенціарними установами. Крім того, стало відомо, що на придушення бунтів направлені підрозділи військовослужбовців.

У соцмережах публікують фотографії та відеоролики, на одному з них видно тіла засуджених без голів.

[ + – ] Інформація поліції Еквадору

[ + – ] Відео тюремного бунту в Еквадорі

Нагадаємо: у грудні 2019 року в слідчому ізоляторі в Кропивницькому відбувся бунт. Тоді один з ув'язнених напав на жінку-психолога і побив її. Після цього почав закликати інших ув'язнених його підтримати.

У січні 2020 року в Харкові під час спроби бунту в Олексіївській колонії постраждали 22 людини.

У квітні минулого року в Чернівецькому слідчому ізоляторі група в'язнів влаштувала протест проти розміщення в СІЗО чоловіка з підтвердженим діагнозом COVID-19.