В Харькове при попытке бунта в Алексеевской колонии пострадали 22 человека
2020-01-10 15:33:40
Группа осужденных планировала дестабилизировать обстановку в учреждении, в том числе с помощью криминалитета "с воли" и "отдельных связанных с криминалитетом так называемых общественных и правозащитных организаций"
В Харькове в Алексеевской колонии №25 при попытке бунта заключенных пострадали 22 человека.
Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена по правам человека.
"Во время мониторингового визита было выявлено, что к 22-м осужденным были применены специальные средства и меры физического воздействия, а именно – резиновые дубинки и наручники", – сказано в собщении.
Сказано, что после общения с осужденными были получены жалобы на неправомерное применение силы и специальных средств, унижение чести и достоинства, давления со стороны администрации учреждения.
8 января администрация уголовно-исправительной службы сообщала, что группа осужденных планировала дестабилизировать обстановку в учреждении, в том числе с помощью криминалитета "с воли" и "отдельных связанных с криминалитетом так называемых общественных и правозащитных организаций". В колонии введен особый режим.
Как ранее сообщал Фокус:
- 17 декабря в следственном изоляторе в Кропивницкого произошел бунт. Об этом сообщил экс-глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький.
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