В Харькове при попытке бунта в Алексеевской колонии пострадали 22 человека

Группа осужденных планировала дестабилизировать обстановку в учреждении, в том числе с помощью криминалитета "с воли" и "отдельных связанных с криминалитетом так называемых общественных и правозащитных организаций"

В Харькове в Алексеевской колонии №25 при попытке бунта заключенных пострадали 22 человека.

Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена по правам человека.

"Во время мониторингового визита было выявлено, что к 22-м осужденным были применены специальные средства и меры физического воздействия, а именно – резиновые дубинки и наручники", – сказано в собщении.

Сказано, что после общения с осужденными были получены жалобы на неправомерное применение силы и специальных средств, унижение чести и достоинства, давления со стороны администрации учреждения.

8 января администрация уголовно-исправительной службы сообщала, что группа осужденных планировала дестабилизировать обстановку в учреждении, в том числе с помощью криминалитета "с воли" и "отдельных связанных с криминалитетом так называемых общественных и правозащитных организаций". В колонии введен особый режим.

Как ранее сообщал Фокус:

17 декабря в следственном изоляторе в Кропивницкого произошел бунт. Об этом сообщил экс-глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький.

Один из заключенных напал на женщину-психолога и избил ее. После этого начал призывать других заключенных его поддержать.