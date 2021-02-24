Тюремные бунты в Эквадоре: погибли почти 70 человек (фото, видео)

Бунты продолжаются уже несколько суток, число погибших растет

В трех тюрьмах Эквадора — Гуайас, Асуай и Котопакси – вспыхнули бунты среди заключенных.

Как информирует Anadolu, причиной бунтов могла стать борьба враждующих группировок наркоторговцев. Сообщается, что бунты не утихают уже несколько суток, при этом число погибших достигло уж 67 человек. Также в стычках пострадали и заключенные.

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что силы безопасности пытаются восстановить контроль над пенитенциарными учреждениями. Кроме того, стало известно, что на подавление бунтов направлены подразделения военнослужащих.

В соцсетях публикуют фотографии и видеоролики, на одном из них видны обезглавленные тела осужденных.

[ + – ] Информация полиции Эквадора

[ + – ] Видео тюремного бунта в Эквадоре

Напомним, в декабре 2019 года в следственном изоляторе в Кропивницкого произошел бунт. Тогда один из заключенных напал на женщину-психолога и избил ее. После этого начал призывать других заключенных его поддержать.

В январе 2020 года в Харькове при попытке бунта в Алексеевской колонии пострадали 22 человека.

В апреле прошлого года в Черновицком следственном изоляторе группа заключенных устроила протест против размещения СИЗО мужчины с подтвержденным диагнозом COVID-19.