Мировые цены на продовольствие вернулись к росту после двух месяцев падения

Общий рост цен подтолкнули подорожавшие сахар, пшеница и растительные масла.

Мировые цены на продовольственные товары в августе вернулись на пиковый уровень мая. Перед этим они снижались два месяца подряд. Об этом 2 сентября сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO).

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Слом тенденции произошел из-за значительного роста мировых котировок на сахар, пшеницу и растительные масла.

Интегрированный Индекс цен на продовольствие (FAO Food Price Index, FFPI) в августе составил 127,4 пункта, что на 3,9 пункта (3,1%) больше, чем в июле, и на 32,9% больше в годовом выражении. При его расчете учитываются изменения мировых цен на широко продаваемые продовольственные товары.

Индекс цен на сахар вырос на 9,6% по сравнению с июлем. Этому способствовали опасения по поводу ущерба, нанесенного морозами урожаю в Бразилии, крупнейшем в мире экспортере сахара. Рост мог бы быть выше, если бы не хорошие перспективы производства сахара в Индии и ЕС, снижением цен на нефть и ослабление бразильского реала.

Индекс цен на растительное масло за август вырос на 6,7%, а цены на пальмовое масло вернулись к историческим максимумам из-за опасений по поводу сокращения производства в Малайзии. Также подорожали рапсовое и подсолнечное масла.

Индекс цен на зерновые в августе вырос на 3,4%, причем подорожала только пшеница, все остальные товары этой категории подешевели. Пшеница подорожала из-за снижения ожиданий урожая в нескольких основных странах-экспортерах: США, Канаде, России и Казахстане.

При этом FAO считает, что мировые поставки зерновых "остаются адекватными". Ожидается, что мировое производство зерновых в 2021 году достигнет 2 788 млн тонн, что на 0,7% больше, чем годом ранее, но ниже июльского прогноза.

FAO ожидает, что мировое использование зерновых в 2021/22 году вырастет на 1,4% по сравнению с предыдущим маркетинговым годом – до 2 809 млн тонн. Это произойдет из-за роста потребления кормов и продуктов питания.

Реальное значение индекса FFPI сейчас на 21% превышает средний уровень 2014–2016 годов.

Отметим, на сайте "АПК информ" размещается оперативная информация о ходе полевых работ в Украине. Так, по состоянию на 26 августа пшеница убрана с 7040 тыс. га, ее намолочено 32,5 млн тонн.

Напомним, ранее Фокус писал, что в Украине впервые за годы независимости аграрии могут собрать больший урожай зерновых, чем собиралось в колхозах и совхозах во времена УССР. Согласно прогнозу Минагрополитики, урожай пшеницы в текущем году ожидается на уровне 32 млн тонн, что на 2 млн тонн больше, чем при Советском Союзе. Урожай ячменя – 10 млн в сравнении с 9 млн тонн.