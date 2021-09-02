Світові ціни на продовольство повернулися до зростання після двох місяців падіння

Загальне зростання цін спровокували цукор, пшениця і рослинні олії, що подорожчали

Світові ціни на продовольчі товари в серпні повернулися на піковий рівень травня. Перед цим вони знижувалися два місяці поспіль. Про це 2 вересня повідомила Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (FAO).

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Злам тенденції стався через значне зростання світових котирувань на цукор, пшеницю і рослинні олії.

Інтегрований індекс цін на продовольство (FAO Food Price Index, FFPI) в серпні становив 127,4 пункту, що на 3,9 пункту (3,1%) більше, ніж у липні, і на 32,9% більше в річному вираженні. При його розрахунку враховуються зміни світових цін на широко продавані продовольчі товари.

Індекс цін на цукор зріс на 9,6% порівняно з липнем. Цьому сприяли побоювання з приводу збитків, завданих морозами урожаю в Бразилії, найбільшому у світі експортері цукру. Зростання могло б бути вище, якби не добрі перспективи виробництва цукру в Індії та ЄС, зниження цін на нафту й ослаблення бразильського реала.

Індекс цін на олію за серпень виріс на 6,7%, а ціни на пальмову олію повернулися до історичних максимумів через побоювання з приводу скорочення виробництва в Малайзії. Також подорожчали рапсова і соняшникова олії.

Індекс цін на зернові в серпні виріс на 3,4%, причому подорожчала тільки пшениця, усі інші товари цієї категорії подешевшали. Пшениця подорожчала через зниження очікувань урожаю в кількох основних країнах-експортерах: США, Канаді, Росії і Казахстані.

При цьому FAO вважає, що світові поставки зернових "залишаються адекватними". Очікується, що світове виробництво зернових у 2021 році досягне 2 788 млн тонн, що на 0,7% більше, ніж роком раніше, але нижче за липневий прогноз.

FAO очікує, що світове використання зернових у 2021/22 році виросте на 1,4% порівняно з попереднім маркетинговим роком — до 2 809 млн тонн. Це станеться через зростання споживання кормів і продуктів харчування.

Реальне значення індексу FFPI наразі на 21% перевищує середній рівень 2014-2016 років.

Зазначимо, на сайті "АПК-Інформ" розміщується оперативна інформація про хід польових робіт в Україні. Так, станом на 26 серпня пшениця зібрана з 7040 тис. га, її намолочено 32,5 млн тонн.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що в Україні вперше за роки незалежності аграрії можуть зібрати більший урожай зернових, ніж збиралося в колгоспах і радгоспах за часів УРСР. Згідно з прогнозом Мінагрополітики, урожай пшениці в поточному році очікується на рівні 32 млн тонн, що на 2 млн тонн більше, ніж за часів Радянського Союзу. Урожай ячменю — 10 млн порівняно з 9 млн тонн.