"Центр управления пометом": в РФ снесли голубятню в стиле "Роскосмоса" (фото)

Постройку с надписями, обличающими воровство в госкорпорации, сначала перекрасили, а потом снесли. Художник считает, что рассердил чиновников.

В Екатеринбурге коммунальные службы снесли голубятню, с помощью которой художник высмеял "Роскосмос". Об этом пишет местный портал 66.ru.

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В конце августа автор с псевдонимом Loketski раскрасил постройку в стиле "Роскосмоса" во время фестиваля "Карт-бланш". Он нанес на голубятню символику государственной корпорации и подписал ее "Центр управления пометом". Кроме того, художник оставил на двери белую надпись: "Не надо мешать ворковать" с зачеркнутой буквой "К".

По данным издания "Подъем", спустя день коммунальщики сначала закрасили надписи черным, а затем полностью перекрасили объект в синий цвет. По мнению Loketski, такое распоряжение могло поступить от представителей местной власти.

[ + – ] Арт-объект в стиле "Роскосмоса" Фото: 66.ru [ + – ] Арт-объект в стиле "Роскосмоса"

"Объект простоял сутки в том виде, в котором я его сделал. И, уверен, простоял бы дольше, но как только в региональных СМИ вышли первые публикации, он практически моментально был закрашен", — отметил художник. — "Оперативное реагирование на публикации в СМИ и первая попавшаяся краска говорят в пользу того, что без рассерженных чиновников здесь дело не обошлось".

[ + – ] Закрашенные надписи [ + – ] Полностью перекрашенная голубятня

В администрации Екатеринбурга заявили "Подъему", что не причастны, и переложили ответственность на владельца голубятни. По словам одного из чиновников, собственнику мог не понравиться новый внешний вид его имущества.

Спустя несколько дней горожане разместили в соцсетях фотографию полностью разрушенной постройки. Коммунальщики сложили доски в одну кучу, а поверх положили металлическую клетку.

[ + – ] Голубятня после сноса Фото: telegram-канал Подъем

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, как нужно бороться с коррупцией в оборонно-промышленной сфере. Чиновник призвал расстреливать взяточников, которые "потворствуют агрессору".

Писали также, что художники разрисовали космический корабль "Буран" на Байконуре и привлекли внимание "Роскосмоса". Они пробрались на ангар, где хранился списанный транспорт, пройдя большой путь по степи. Госкорпорация сразу же решила поднять вопрос о сохранении уникальных объектов и предложила выкупить их для музея космонавтики.