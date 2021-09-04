"Центр управління послідом": в РФ знесли голуб'ятник в стилі "Роскосмосу" (фото)

Споруду з написами, що викривають крадіжки в держкорпорації, спочатку перефарбували, а потім знесли. Художник вважає, що розсердив чиновників.

У Єкатеринбурзі комунальні служби знесли голуб'ятник, за допомогою якої художник висміяв "Роскосмос". Про це пише місцевий портал 66.ru.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

В кінці серпня автор з псевдонімом Loketski розфарбував будівництво в стилі "Роскосмосу" під час фестивалю "Карт-бланш". Він зобразив на голуб'ятнику символіку державної корпорації і підписав її "Центр управління послідом". Крім того, художник залишив на двері білий напис: "Не надо мешать ворковать" з закресленою літерою "К" (вийшло: "не треба заважати красти").

За даними видання "Підйом", через день комунальники спочатку зафарбували написи чорним, а потім повністю перефарбували об'єкт в синій колір. На думку Loketski, таке розпорядження могло надійти від представників місцевої влади.

[ + – ] Арт-об'єкт в стилі "Роскосмосу" Фото: 66.ru [ + – ] Арт-об'єкт в стилі "Роскосмосу"

"Об'єкт простояв добу в тому вигляді, в якому я його зробив. І, впевнений, простояв би довше, але як тільки в регіональних ЗМІ вийшли перші публікації, він практично моментально був зафарбований", — зазначив художник. — "Оперативне реагування на публікації в ЗМІ і перше фарбування говорять на користь того, що без розсерджених чиновників тут справа не обійшлася".

[ + – ] зафарбовані написи [ + – ] Повністю перефарбована голубник

В адміністрації Єкатеринбурга заявили "Підйому", що не причетні, і переклали відповідальність на власника голуб'ятникаа. За словами одного з чиновників, власнику міг не сподобатися новий зовнішній вигляд його майна.

Через кілька днів городяни розмістили в соцмережах фотографію повністю зруйнованої будівлі. Комунальники склали дошки в одну купу, а поверх поклали металеву клітку.

[ + – ] Голубник після знесення Фото: Oxxxymiron

Раніше глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін розповів, як потрібно боротися з корупцією в оборонно-промисловій сфері. Чиновник закликав розстрілювати хабарників, які "потурають агресору".

Писали також, що художники розмалювали космічний корабель "Буран" на Байконурі і привернули увагу "Роскосмосу". Вони пробралися на ангар, де зберігався списаний транспорт, пройшовши великий шлях по степу. Держкорпорація відразу ж вирішила підняти питання про збереження унікальних об'єктів і запропонувала викупити їх для музею космонавтики.