"Потрібно розстрілювати": голова "Роскосмосу" розповів, як боротися з корупцією в його сфері (відео)

На думку Рогозіна, ті, хто займаються корупцією в оборонно-промисловому комплексі, "крадуть у оборони, у безпеки країни".

Голова організації "Роскосмос" Дмитро Рогозін закликав до розстрілів за прояви корупції в оборонній сфері Росії. Заяву було зроблена в ефірі "Соловйов Live".

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На думку Рогозіна, ті, хто займаються корупцією в оборонно-промисловому комплексі, "крадуть у оборони, у безпеки країни". Як вважає чиновник, це можна вважати "потуранням агресору". Про якого саме агресора йдеться, Рогозін не уточнив.

Чиновник зазначив, що раніше, ще коли він працював в Державній думі РФ в якості депутата, він же заявляв, що корупція в оборонно-промисловому комплексі повинна каратися розстрілом, а не посадками.

"Тому що тут мова йде не тільки про злочини, пов'язаних з розкраданням державних коштів, але крадуть у оборони, у безпеки країни. Фактично це потурання агресору", — заявив він.

Рогозін зазначив, що "хоча очевидно, що надійність техніки не може бути дорівнює ста відсоткам, у будь-який ракети в документах вказано 0,99 відсотка, 0,98 відсотка і так далі.

Бюджет Роскосмоса раз в 12 менше, ніж у НАСА, продовжив Рогозін, тому найважливіше завдання, швидше за все, це наведення елементарного порядку в галузі.

На думку Рогозіна, корупція в ОПК є "потуранням в ослабленні Росії з тим, щоб вона" не змогла захищати своїх громадян ".

Нагадуємо, що ситуація з МКС і російської "Наукою" була серйозніше, ніж повідомлялося. За словами директора з польотів NASA, космічна станція відхилилася від курсу набагато більше, ніж на заявлені раніше 45 градусів.