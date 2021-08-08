"Нужно расстреливать": глава "Роскосмоса" рассказал, как бороться с коррупцией в его сфере (видео)

По мнению Рогозина, те, кто занимаются коррупцией в оборонно-промышленном комплексе, "воруют у обороны, у безопасности страны".

Глава организации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин призвал к расстрелам за проявления коррупции в оборонной сфере России. Заявление было сделано в эфире "Соловьев Live".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По мнению Рогозина, те, кто занимаются коррупцией в оборонно-промышленном комплексе, "воруют у обороны, у безопасности страны". Как полагает чиновник, это можно считать "потворством агрессору". О каком именно агрессоре идет речь, Рогозин не уточнил.

Чиновник отметил, что ранее, еще когда он работал в Государственной думе РФ в качестве депутата, он же заявлял, что коррупция в оборонно-промышленном комплексе должна караться расстрелом, а не посадками.

"Потому что здесь речь идет не только о преступлениях, связанных с хищением государственных средств, но воруют у обороны, у безопасности страны. Фактически это потворство агрессору", — заявил он.

Рогозин отметил, что "хотя очевидно, что надежность техники не может быть равна ста процентам, у любой ракеты в документах указано 0,99 процента, 0,98 процента и так далее.

Бюджет Роскосмоса раз в 12 меньше, чем у НАСА, продолжил Рогозин, поэтому самая важная задача, скорее всего, это наведение элементарного порядка в отрасли.

По мнению Рогозина, коррупция в ОПК является "потворством в ослаблении России с тем, чтобы она "не смогла защищать своих граждан".

Напоминаем, что ситуация с МКС и российской "Наукой" была серьезнее, чем сообщалось. По словам директора по полетам NASA, космическая станция отклонилась от курса намного больше, чем на заявленные ранее 45 градусов.