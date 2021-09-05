Могут расколоть Европу. Генсек НАТО раскритиковал идею создания новых вооруженных сил ЕС

По словам Йенса Столтенберга, силы быстрого реагирования ЕС могут перенапрячь "скудные ресурсы" союзников.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что создание новых вооруженных сил ЕС, за которые ратуют высокопоставленные европейские чиновники после конфликта в Афганистане, ослабит НАТО и "разделит Европу". Об этом сообщает The Telegraph.

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По словам Столтенберга, новые силы быстрого реагирования ЕС могут перенапрячь "скудные ресурсы" союзников по НАТО. Комментарии генерального секретаря альянса появились после того, как высокопоставленные представители ЕС заявили, что хаотичный выход сил из Афганистана показал, что ЕС должен иметь возможность действовать независимо от США.

На прошлой неделе, во время встречи министров обороны ЕС в Словении, высокопоставленные официальные лица заявили, что ЕС должен иметь возможность военного вмешательства в кризис, при этом не полагаясь на США.

Чиновники из ЕС предлагают создать подразделение численностью до 20 тыс. человек. Ожидается, что проект данного предложения будет представлен уже в ноябре.

"Я приветствую дополнительные усилия Европы в области обороны, но они никогда не заменят НАТО, и мы должны быть убеждены, что Европа и Северная Америка – едины. Любая попытка ослабить связь между Северной Америкой и Европой не только ослабит НАТО, но и разделит Европу", – заявил Столтенберг, комментируя намерения европейских чиновников.

По словам Столтенберга, отчасти проблема заключается в деньгах. Дело в том, что 80% оборонных средств НАТО поступает от союзников, не входящих в ЕС.

"Запад необходим для защиты Европы. Поэтому любое ослабление трансатлантических связей разделит Европу", – добавил Столтенберг.

Он считает, что любая попытка дублировать командную структуру, только ослабит союз, так как ресурсы ограничены.

Развертывание тысяч военных "повышенной готовности" Америкой, Великобританией, Турцией и Норвегией для эвакуации беженцев из Афганистана показало, что страны НАТО, не входящие в ЕС, обладают "уникальными возможностями, которые необходимы для защиты Европы", считает Столтенберг.

Генсек НАТО также признал, что захват талибами был "конечно, связан с решением союзников по НАТО прекратить военную миссию в Афганистане". Он добавил, что "после значительных инвестиций в афганские силы безопасности в течение 20 лет" логично было предположить, что "они смогут противостоять талибам в течение более длительного времени".

Напомним, что совсем недавно "Талибан" заявил, что полностью взял под контроль провинцию Панджшер, где сосредотачивались вооруженные силы оппозиции. Талибы также утверждают, что теперь вся территория Афганистана, в том числе недавно захваченный горный регион, находится под полным контролем движения.

В это же время вице-президент Афганистана Амрулла Салех опроверг сообщение "Талибана" и заявил, что столкновения между талибами и оппозицией не завершены.