Можуть розколоти Європу. Генсек НАТО розкритикував ідею створення нових збройних сил ЄС

За словами Йенса Столтенберга, сили швидкого реагування ЄС можуть перенапружити "мізерні ресурси" союзників.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що створення нових збройних сил ЄС, за які ратують високопоставлені європейські чиновники після конфлікту в Афганістані, послабить НАТО і "розділить Європу". Про це повідомляє The Telegraph.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За словами Столтенберга, нові сили швидкого реагування ЄС можуть перенапружити "мізерні ресурси" союзників по НАТО. Коментарі генерального секретаря альянсу з'явилися після того, як високопоставлені представники ЄС заявили, що хаотичний вихід сил з Афганістану показав, що ЄС повинен мати можливість діяти незалежно від США.

Минулого тижня, під час зустрічі міністрів оборони ЄС в Словенії, високопоставлені офіційні особи заявили, що ЄС повинен мати можливість військового втручання в кризу, при цьому не покладаючись на США.

Чиновники з ЄС пропонують створити підрозділ чисельністю до 20 тис. Чоловік. Очікується, що проект даної пропозиції буде представлений вже в листопаді.

"Я вітаю додаткові зусилля Європи у сфері оборони, але вони ніколи не замінять НАТО, і ми повинні бути переконані, що Європа і Північна Америка — єдині. Будь-яка спроба послабити зв'язок між Північною Америкою і Європою не тільки послабить НАТО, але і розділить Європу", — заявив Столтенберг, коментуючи наміри європейських чиновників.

За словами Столтенберга, частково проблема полягає в грошах. Справа в тому, що 80% оборонних грошей НАТО надходить від союзників, що не входять в ЄС.

"Захід необхідний для захисту Європи. Тому будь-яке ослаблення трансатлантичних зв'язків розділить Європу", — додав Столтенберг.

Він вважає, що будь-яка спроба дублювати командну структуру, тільки послабить союз, так як ресурси обмежені.

Розгортання тисяч військових "підвищеної готовності" Америкою, Великобританією, Туреччиною і Норвегією для евакуації біженців з Афганістану показало, що країни НАТО, що не входять в ЄС, мають "унікальні можливості які необхідні для захисту Європи", вважає Столтенберг.

Генсек НАТО також визнав, що захоплення талібами було "звичайно, пов'язане з рішенням союзників по НАТО припинити військову місію в Афганістані". Він додав, що "після значних інвестицій в афганські сили безпеки протягом 20 років" логічно було припустити, що "вони зможуть протистояти талібам протягом більш тривалого часу".

Нагадаємо, що зовсім недавно "Талібан" заявив, що повністю взяв під контроль провінцію Панджшер, де зосереджувалися збройні сили опозиції. Таліби також стверджують, що тепер вся територія Афганістану, в тому числі недавно захоплений гірський регіон, знаходиться під повним контролем руху.

В цей же час віце-президент Афганістану Амрулла Салех спростував повідомлення "Талібану" і заявив, що зіткнення між талібами і опозицією не завершені.