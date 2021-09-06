"Они смотрели друг на друга": в Израиле хирурги разделили сиамских близнецов

Израильские специалисты впервые разделили головы двух годовалых девочек, которые родились со сросшимися черепами

В Израиле хирурги Медицинского центра Сорока в городе Беэр-Шева впервые провели редкую операцию по разделению сиамских близнецов. После успешной 12-ти часовой операции две девочки, родившиеся со сросшимися затылками, чувствуют себя хорошо. Об этом сообщает издание Reuters, где выложено видео, на котором дети впервые посмотрели друг на друга.

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Подготовка к редкой операции длилась около года. В ней участвовали десятки экспертов из Израиля и других стран, которые начали подготовку с момента рождения близнецов в августе 2020 года. Каждая пара сиамских близнецов индивидуальна и требует тщательного исследования перед операцией. В течение нескольких месяцев детям вставляли под кожу головы надувные силиконовые шарики, которые периодически расширялись, чтобы растянуть ее. Затем эту кожу использовали, чтобы закрыть их головы после реконструкции черепа.

"Подготовка также включала создание 3D-модели близнецов в виртуальной реальности. К счастью, все прошло, как мы и надеялись", — отметил главный нейрохирург центра Микки Гидеон.

Операцию проводили две бригады врачей: одна занималась непосредственно разделением близнецов, вторая — реконструкцией и восстановлением черепов и пересадкой кожи. После операции детей отправили на реабилитацию в подразделение пластической хирургии. "Любое неверно принятое решение могло стоить жизни. Операция была чрезвычайно деликатной, так как проводилась рядом с большими кровеносными сосудами в головах детей. И мы знали, что любое кровотечение имели бы катастрофические последствия", — рассказал директор детского отделения интенсивной терапии медцентра "Сорока" Исаак Лазарь, -"Когда медсестры положили младенцев рядом, они смотрели друг на друга…- это прекрасно!"

Сейчас годовалые девочки могут есть и дышать самостоятельно. По прогнозам врачей, если реабилитация пройдет без осложнений, то их ожидает нормальное развитие и полноценный образ жизни.

Во всем мире операции по разделению черепов у сиамских близнецов проводили всего 20 раз. В 2019 году в британской больнице на Грейт-Ормонд-Стрит, которая считается мировым лидером по такому виду операций, разделили двух пакистанских девочек Сафу и Марву. Теперь операцию такого уровня впервые провели и в Израиле.

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