"Вони дивилися одне на одного": в Ізраїлі хірурги розділили сіамських близнюків

Ізраїльські фахівці вперше розділили голови двох однорічних дівчаток, які народилися із зрощеними черепами

В Ізраїлі хірурги Медичного центру Сорока в місті Беер-Шева вперше провели рідкісну операцію з розділення сіамських близнюків. Після успішної 12-ти годинної операції дві дівчинки, які народилися із зрощеними потилицями, відчувають себе добре. Про це повідомляє видання Reuters, де викладено відео, на якому діти вперше подивилися одне на одного.

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Підготовка до рідкісної операції тривала близько року. У ній брали участь десятки експертів з Ізраїлю та інших країн, які почали підготовку з моменту народження близнюків у серпні 2020 року. Кожна пара сіамських близнюків індивідуальна і вимагає ретельного дослідження перед операцією. Протягом декількох місяців дітям вставляли під шкіру голови надувні силіконові кульки, які періодично розширювалися, щоб розтягнути її. Потім цю шкіру використовували, щоб закрити їхні голови після реконструкції черепа.

"Підготовка також включала створення 3D-моделі близнюків у віртуальній реальності. На щастя, усе пройшло, як ми і сподівалися", — зазначив головний нейрохірург центру Міккі Гідеон.

Операцію проводили дві бригади лікарів: одна займалася безпосередньо поділом близнюків, друга — реконструкцією і відновленням черепів і пересадкою шкіри. Після операції дітей відправили на реабілітацію в підрозділ пластичної хірургії. "Будь-яке неправильно прийняте рішення могло коштувати життя. Операція була надзвичайно делікатною, оскільки проводилася поруч з великими кровоносними судинами в головах дітей. І ми знали, що будь-яка кровотеча мала б катастрофічні наслідки", — розповів директор дитячого відділення інтенсивної терапії медцентру "Сорока" Ісаак Лазар, — "Коли медсестри поклали немовлят поруч, вони дивилися одне на одного ... — це прекрасно!"

Зараз однорічні дівчатка можуть їсти і дихати самостійно. За прогнозами лікарів, якщо реабілітація пройде без ускладнень, то на них чекає нормальний розвиток і повноцінний спосіб життя.

У всьому світі операції з розділення черепів у сіамських близнюків проводили всього 20 разів. У 2019 році в британській лікарні на Грейт-Ормонд-Стріт, яка вважається світовим лідером за таким видом операцій, розділили двох пакистанських дівчаток Сафу і Марву. Тепер операцію такого рівня вперше провели і в Ізраїлі.

Раніше ми повідомляли, що в Чернівцях померли дівчатка сіамські близнюки, які прожили тиждень.

Також у липні 2020 року стало відомо про смерть двох близнюків із США, відомих як "Ронні і Донні", які прожили разом 68 років