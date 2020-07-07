68 лет вместе: в США скончались самые пожилые сиамские близнецы в мире

Ронни и Донни Гэйлон прожили 68 лет. С детства они работали в цирке и на ярмарках, чтобы поддерживать свою семью, в которой кроме них было еще 9 братьев и сестер

4 июля не стало двух самых пожилых сиамских близнецов в мире. Они скончались в Дейтоне, штат Огайо, США, где прожили последние годы. Об этом пишет Daily Mail.

Ронни и Донни Гэйлон родились в октябре 1951 года. Первые два года они провели в больнице, потому что врачи искали способ разделить их. Однако, когда они сказали родителям, что во время операции один из близнецов точно не выживет – те отказались от хирургического вмешательства. Позже родители Ронни и Донни развелись. Близнецов воспитывал их отец и мачеха. Кроме близнецов в семье было еще девять братьев и сестер.

Лечение близнецов было слишком дорогостоящим, а потому отец принял решение выставлять их на ярмарках. Так, в трехлетнем возрасте у Ронни и Донни началась карьера в цирке.

Они выступали на сцене, а также жили в трейлере с кондиционером, где каждый желающий мог за ними понаблюдать. Когда в 1970-х в США были запрещены так называемые "цирки уродов", то братья гастролировали по Южной Америке.

Читайте также: В Бразилии родился ребенок с двумя головами

Со сцены они ушли в 1991 году, сообщив, что это было "лучшее время в их жизни". До 2010 года они жили сами, однако, когда у них начался артрит, за близнецами присматривал их младший брат с женой.

Ронни и Донни были соединены в талии и имели общий пищеварительный тракт, прямую кишку и пенис, которые контролировал Донни. Но у каждого брата было свое сердце и полный набор конечностей. У них были разные темпераменты и характеры. Донни занимался готовкой, мыл посуду и стирал. Ронни – занимался уборкой. Братья голосовали, как два отдельных человека, у них были разные номера соцстрахования, но путешествовали они по одному паспорту.

Они говорили о том, что хотели бы завести семью и детей, но понимали, что это невозможно. Также над ними сильно довлел тот факт, что в случае болезни и смерти одного из братьев, второй проживет максимум 16 часов.

Сиамские близнецы - чрезвычайно редкое явление, которое встречается один раз на каждые 200 000 родов. Выживаемость обычно составляет от 5% до 25%.

Ронни и Донни были внесены в книгу рекордов Гиннеса, как самые долгоживущие сиамские близнецы на свете. Предыдущий рекорд принадлежит Чангу и Энгу Банкерам, которые родились в Таиланде (тогда Сиам) в 1811 году и прожили 62 года. Чанг и Энг были женаты. У Чанга было 10 детей, у Энга – 11. Они родились сросшимися в области грудной клетки и тогда уровень медицины не позволял их разделить, хотя сейчас это было бы возможно. Благодаря им сросшихся близнецов и стали называть сиамскими.