"Прогноз оптимистичный". Дмитрий Киселев попал в больницу с коронавирусом

Несмотря на симптомы, указывающие на COVID-19, ведущий продолжал работать, подвергая коллег риску. В больницу его забрали, когда у него начались трудности с дыханием.

Российский телеведущий, гендиректор Международного информационного агентства "Россия сегодняʼ Дмитрий Киселев госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Как утверждают журналисты, ведущий находится в состоянии средней степени тяжести. Симптомы Киселева начались с сухого кашля, затем у него поднялась температура тела — до 38 градусов. Также Киселев испытывал трудности с дыханием — ему не хватало кислорода.

После того, как болезнь начала себя проявлять, телеведущий продолжал работать вплоть до того момента, как у него не развилась двусторонняя пневмония и тест на коронавирус не оказался положительным.

СМИ пишет, что у Киселева поражены легкие — около 25-50% (степень поражения — KT-2).

О том, был ли вакцинирован телеведущий, журналисты не сообщают. Сам же он в соцсетях никак не прокомментировал информацию о своей госпитализации.

Как сообщалось ранее, исследователи разработали независимую систему искусственного интеллекта, которая высокоточно прогнозирует развитие COVID-19 и риск смерти людей. Алгоритм с высокой точностью определяет время заболевания, ухудшения здоровья и перевода в интенсивную терапию.

Напомним, Фокус разбирался, как подготовиться к новой волне коронавируса и на какую вакцину сделать ставку.