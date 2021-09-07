У Росії госпіталізували Дмитра Кисельова, — ЗМІ

Незважаючи на симптоми, які вказують на COVID-19, ведучий продовжував працювати, піддаючи колег ризику. До лікарні його забрали, коли в нього почалися труднощі з диханням.

Російський телеведучий, гендиректор Міжнародного інформаційного агентства "Россия сегодня' Дмитро Кисельов госпіталізований з коронавірусом. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Як стверджують журналісти, ведучий перебуває в стані середнього ступеня тяжкості. Симптоми Кисельова почалися з сухого кашлю, потім у нього піднялася температура тіла — до 38 градусів. Також Кисельов відчував труднощі з диханням — йому не вистачало кисню.

Після того, як хвороба почала проявлятися, телеведучий продовжував працювати аж до того моменту, як у нього не розвинулася двостороння пневмонія і тест на коронавірус не опинився позитивним.

ЗМІ пише, що в Кисельова уражені легені — близько 25-50% (ступінь ураження — KT-2).

Про те, чи був вакцинований телеведучий, журналісти не повідомляють. Сам же він у соцмережах ніяк не прокоментував інформацію про свою госпіталізацію.

Як повідомлялося раніше, дослідники розробили незалежну систему штучного інтелекту, яка високоточно прогнозує розвиток COVID-19 і ризик смерті людей. Алгоритм із високою точністю визначає час захворювання, погіршення здоров'я і переведення в інтенсивну терапію.

Нагадаємо, Фокус розбирався, як підготуватися до нової хвилі коронавірусу і на яку вакцину зробити ставку.