Француз поднялся на 187-метровую башню без страховки, протестуя против COVID-паспортов

После триумфального подъема экстремала арестовали за то, что он подвергал опасности жизни других людей.

60-летний француз Ален Робер, более известный как "человек-паук" из-за рискованных подъемов на высокие здания без использования страховки, был арестован через час после того, как забрался на 187-метровую башню Total Coupole в деловом районе Ла-Дефанс на окраине Парижа, сообщает издание Euronews.

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Причиной задержания стало подвергание опасности жизни других людей. Причем он угрожал не только прохожим внизу, рискуя упасть на них, но и трем молодым альпинистам в возрасте от 21 до 33 лет, которые решили составить ему компанию во время подъема.

[ + – ] Алан Робер прославился на весь мир своей отчаянной смелостью Фото: Алан Робер/Instagram

Робер штурмовал эту башню 11-ый раз и таки достиг крыши. Таким способом он протестовал против COVID-паспортов. Это документ, подтверждающий, что владелец был вакцинирован, имел отрицательный результат на коронавирус или недавно выздоровел от инфекции. Он необходим для доступа в бары, рестораны, музеи и другие культурные объекты, а также на массовые мероприятия и междугородний общественный транспорт.

"Это восхождение против пропуска здоровья, который всех раздражает. Это нападение на основные свободы, этот пропуск – позор", – заявил Ален в комментарии журналистам.

[ + – ] К 60-летнему экстремалу присоединились три молодых альпиниста

Робер добавил, что его последнее восхождение также было и "данью уважения Жан-Полю Бельмондо, который выполнял свои собственные трюки". Французский актер скончался 6 сентября в возрасте 88 лет.

[ + – ] Алан Робер на пресс-конференции после подъема на башню Total Coupole Фото: Скриншот

Француз-экстремал прославился на весь мир тем, что поднялся на более чем сотню небоскребов и других городских памятников. При этом он поднимается лишь держась руками за выступающие части зданий, не пользуясь страховкой и альпинистским снаряжением, за что получил прозвище "человек-паук". Кроме того, практически никогда у него нет разрешения на осуществление столь опасных подъемов.

Мужчина не в первый раз протестует против коронавируса и паники вокруг него. В марте прошлого года он поднялся на вершину башни Агбар высотой 144,4 метра в Барселоне, бунтуя против "страха", вызванного COVID-19.

Ранее Алан Робер поднялся на 400-метровую телебашню в китайской провинции Хэнань, а в 2007 приехал в украинскую столицу и взобрался на 63-метровую 16-этажку по улице Дегтяревской – центральный офис компании "Киевстар".