Француз піднявся на 187-метрову вежу без страховки, протестуючи проти COVID-паспортів

Після тріумфального підйому екстремала заарештували за те, що він наражав на небезпеку життя інших людей.

60-річний француз Ален Робер, більш відомий як "людина-павук" через ризиковані підйоми на високі будівлі без використання страховки, був заарештований через годину після того, як заліз на 187-метрову вежу Total Coupole в діловому районі Ла-Дефанс на околиці Парижа, повідомляє видання Euronews.

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Причиною затримання стало поставлення в небезпеку життя інших людей. Причому він погрожував не тільки перехожим внизу, ризикуючи впасти на них, а й трьом молодим альпіністам у віці від 21 до 33 років, які вирішили скласти йому компанію під час підйому.

[ + – ] Алан Робер прославився на весь світ своєю відчайдушною сміливістю Фото: Алан Робер/Instagram

Робер штурмував цю вежу 11-ий раз і таки досяг даху. Таким способом він протестував проти COVID-паспортів. Це документ, який підтверджує, що власник був вакцинований, мав негативний результат на коронавірус або недавно одужав від інфекції. Він необхідний для доступу в бари, ресторани, музеї та інші культурні об'єкти, а також на масові заходи й міжміський громадський транспорт.

"Це сходження проти пропуску здоров'я, який всіх дратує. Цей напад на основні свободи, цей пропуск — ганьба", — заявив Ален у коментарі журналістам.

[ + – ] До 60-річного екстремала приєдналися троє молодих альпіністів

Робер додав, що його останнє сходження також було і "даниною поваги Жан-Полю Бельмондо, який виконував свої власні трюки". Французький актор помер 6 вересня у віці 88 років.

[ + – ] Алан Робер на пресконференції після підйому на вежу Total Coupole Фото: Скриншот

Француз-екстремал прославився на весь світ тим, що піднявся на більш ніж сотню хмарочосів та інших міських пам'ятників. При цьому він піднімається лише тримаючись руками за виступаючі частини будівель, не користуючись страховкою й альпіністським спорядженням, за що отримав прізвисько "людина-павук". Крім того, практично ніколи у нього немає дозволу на здійснення настільки небезпечних підйомів.

Чоловік не вперше протестує проти коронавірусу й паніки навколо нього. У березні минулого року він піднявся на вершину вежі Агбар висотою 144,4 метра в Барселоні, бунтуючи проти "страху", викликаного COVID-19.

Раніше Алан Робер піднявся на 400-метрову телевежу в китайській провінції Хенань, а в 2007 приїхав в українську столицю і піднявся на 63-метрову 16-поверхівку по вулиці Дегтярівській — центральний офіс компанії "Київстар".