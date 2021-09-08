Катастрофа в Индии: на реке столкнулись два судна с 200 пассажирами на борту (видео)

В настоящее время пропавшими без вести считаются 30 человек, одна женщина умерла в больнице.

На реке Брахмапутра в индийском штате Ассам сегодня, 8 сентября, около 16:00 по местному времени столкнулись паром и лодка, заполненные людьми. Никто не знает точно, сколько людей было на столкнувшихся судах. Свидетели говорят, что их могло быть не менее 200, сообщил телеканал NDTV.

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В результате столкновения одна женщина погибла, не менее 30 человек считаются пропавшими без вести.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди написал в Twitter через полчаса после катастрофы, что "прилагаются все возможные усилия для спасения пассажиров".

Государственный пассажирский паром имел на борту 120 пассажиров, он столкнулся с частной лодкой, в которой по оценкам было около 80 человек – она шла ему навстречу.

[ + – ] Типичный речной паром в Индии

[ + – ] Первые минуты после столкновения

При столкновении лодка получила большие повреждения и начала быстро тонуть, пассажиры, их багаж, оказались в воде. Погружаясь в воду, лодка перевернулась, накрыв многих людей.

Спасатели сообщили, что из воды вытащили уже 42-х человек, включая младенца. Многие из них отправлены в больницы. Там одна из спасенных женщин умерла от травм, полученных при аварии.

Местные власти сообщают, что спасательные работы продолжаются. При необходимости к ним будет привлечена армия.

Напомним, в западной Индии, в промышленном городе Махад произошел обвал пятиэтажного жилого дома, в результате которого погибли по меньшей мере пятеро людей. Спустя 20 часов после обрушения из-под обломков дома спасатели вытащили живого ребенка.

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